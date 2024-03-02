Чорна діра в океані та острів-привид: найдивніші знахідки на картах Google Earth (фото)

З моменту запуску сервісу Google Earth мільйони людей отримали доступ до супутникових знімків Землі. Те, що вони там знаходять, іноді, ставить учених у глухий кут.

На Google Earth можна побачити багато, дуже багато дивних речей. Сервіс, запущений у 2005 році, збирає зображення з різних джерел — від супутників на геосинхронній орбіті, які роблять знімки з низькою роздільною здатністю з висоти десятків тисяч кілометрів над Землею, до супутників, розташованих ближче до Землі, які роблять знімки з вищою роздільною здатністю, і навіть аерофотознімки, зроблені з літаків, повітряних зміїв, дронів і повітряних куль, пише LiveScience.

Знімки Google Earth доступні всім охочим, і люди в усьому світі користуються цим багатим ресурсом, щоб знайти дивні й дивовижні місця, які інакше могли залишитися незвіданими.

Казахстан: 2000-річна свастика

Геогліфи в Казахстані Фото: Google Earth

Вчені виявили на півночі Казахстану понад 50 геогліфів, зокрема цей малюнок у формі свастики. Багато геогліфів, які схожі з курганами, мабуть, були створені 2 000 років тому. У той час зображення свастики не було рідкістю в Європі та Азії і, зрозуміло, не було пов'язане з будь-якими політичними переконаннями.

Філіппіни: острів в озері на острові в озері

Острів на острові, який розташований на філіппінському острові Лусон Фото: Google Earth

Так, Google Earth зробив знімок, на якому зображено крихітний острів, розташований усередині кратерного озера на острові під назвою Острів вулканів в озері під назвою Тааль на філіппінському острові Лусон. Протягом багатьох років цей феномен вважався найбільшим у своєму роді, зафіксованим Google Earth.

Йорданія: колеса в оазисі Азрак

Геогліфи в Йорданії Фото: Google Earth

Google Earth виявив на поверхні планети стародавні малюнки, зокрема геометричні структури у формі коліс, яким, можливо, близько 8500 років. Це робить їх більш давніми, ніж геогліфи Перу, відомі під назвою "Лінія Наска". Деякі з цих спицеподібних конструкцій, якими усіяний оазис Азрак у Йорданії, схоже, розташовані так, що вони збігаються зі сходом сонця в день зимового сонцестояння. Група вчених з Архіву аерофотознімків для археології Близького Сходу (APAAME) дослідила колісні конструкції (також звані "роботами старих") за допомогою супутникових знімків, доступних через Google Earth.

Колеса різняться за своєю конструкцією: в одних спиці розходяться від центру, в інших замість спиць — одна або дві поперечини, у третіх вони взагалі не круглі, а мають у перерізі форму квадратів, прямокутників або трикутників, виявили дослідники.

Колеса, зображені на цьому знімку, розташовані в оазисі Азрак і мають спиці з орієнтацією південний схід-північний захід, що, можливо, збігається зі сходом сонця в день зимового сонцестояння.

Єгипет: нерозкопана піраміда

Невідома піраміда Єгипту Фото: Google Earth

На цьому знімку Google Earth показано аномалію, яка, на думку декого, може бути не розкопаною ще пірамідою.

За останні п'ять років за допомогою Google Earth в Єгипті було виявлено десятки аномалій, проте точаться суперечки щодо того, чи є вони природними об'єктами, чи штучними спорудами. Необхідні додаткові розкопки, але безпека й економічна ситуація в Єгипті обмежують кількість і розміри розкопок.

Нова Каледонія: примарний острів

Примарний острів поруч із Новою Каледонією Фото: Google Earth

У 2012 році група австралійських дослідників "відкрила" в південній частині Тихого океану острів розміром з Мангеттен. Таємниче місце під назвою Піщаний острів з'явилося на картах на північний захід від Нової Каледонії. Воно навіть відображалося у вигляді чорного багатокутника на Google Earth. Але коли в листопаді 2012 року вчені вирушили туди, замість твердої землі вони виявили відкриту воду.

У дослідженні, опублікованому у квітні 2013 року, дослідники пояснили, чому фантомна суша була додана в деякі карти протягом понад століття, вказавши на деякі людські помилки і можливий пемзовий пліт.

Єгипет: спіральна арт-інсталяція

Арт-інстраляція "Подих пустелі" Фото: Google Earth

Спіральний портал в альтернативний Всесвіт? Можливо, інопланетне послання? Або стародавній пам'ятник надприродній істоті? Ця гігантська спіральна конструкція в єгипетській пустелі, недалеко від узбережжя Червоного моря, являє собою художню інсталяцію під назвою "Подих пустелі". У березні 2007 року Данаї Страту, Александра Страту і Стелла Константінідіс створили витвір мистецтва площею 100 000 квадратних метрів, покликаний оспівати "пустелю як стан душі, ландшафт розуму", — йдеться на сайті художників.

Ірак: криваве озеро

Ніхто не знає, чому води цього озера виглядають криваво-квасними Фото: Google Earth

На околицях міста Садр в Іраку, у точці з координатами 33.396157° північної широти, 44.486926° східної довготи, розташоване криваво-червоне озеро.

Офіційного пояснення кольору цієї дивної водойми поки що немає.

Аризона: кладовище літаків

Кладовище літаків в Аризоні Фото: Google Earth

База ВПС Девіс-Монтан у Тусоні (штат Аризона, США) — це місце, куди вирушають помирати американські військові літаки. Цей цвинтар площею 2600 акрів, розташований за координатами 32 08'59.96" пн. ш., 110 50'09.03" зд. д., закритий для широкого загалу, але Google Earth дає змогу з високою роздільною здатністю побачити, що перебуває всередині: практично всі літаки, на яких військові літали з часів Другої світової війни — від B-52 StratoFortress до F-14 Tomcat — перебувають на різних стадіях розкладання.

Нью-Мексико: бункер церкви саєнтології

Користувачі мережі припустили, що під малюнками ховається бункер саєнтологів Фото: Google Earth

У пустелі біля Меса Верфаніта, штат Нью-Мексико, було знайдено два великі ромби, оточені парою пересічних кіл. Автор Джон Суїні стверджує, що це місце позначає прихований бункер, що належить Саєнтологічній церкві.

Згідно із сайтом організації, Саєнтологія — "це релігія, яка пропонує точний шлях, що веде до повного і певного розуміння своєї істинної духовної природи і стосунків із самим собою, сім'єю, людством, усіма формами життя, матеріальним всесвітом, духовним всесвітом і Вищою Істотою", — ідеться на сайті організації.

Як повідомляється, такі символи на дні пустелі покликані допомогти саєнтологам, які повертаються на Землю, рятуючись від планетарного "Армагеддона". Звісно, символи, найімовірніше, залишаться загадкою.

Візерунки в пустелі Гобі

Загадкова решітка в пустелі Гобі Фото: Google Earth

Нові знімки Google Earth показали безліч загадкових структур і візерунків, залишених на поверхні китайської пустелі Гобі. На думку експертів, це секретна військова база, і споруди використовують для різних цілей, включно з випробуванням зброї, калібруванням супутників-шпигунів і тестуванням радарної апаратури.

Найскладніша деталь — хитромудра сітка з ідеально прямих ліній, які переплітаються одна з одною протягом 33 км. Об'єкт, найімовірніше, є антенною решіткою Yagi, пристроєм, що використовується для відстеження погоди та інших атмосферних досліджень.

Судан: затонуле судно

Затонулий болівійський вантажний корабель Фото: Google Earth

Болівійський вантажний пором S.S. Jassim сів на мілину і затонув на рифі Вінгейт біля узбережжя Судану 2003 року. За довжини 81 метр він був одним із найбільших затонулих кораблів, видимих на Google Earth.

Затонулий корабель перебував у точці 19 38'45.99 "N 37 17'42.17E, хоча зараз, схоже, затонув майже повністю.

НЛО в Австралії

Уфологи впевнені в тому, що це НЛО, яке зависло над землею Фото: Google Earth

В Австралії, в точці з координатами 30°30'38.44 "S 115°22'56.03 "E, посеред поля з'явився дивний трикутник, усіяний яскравими вогнями. Коли його вперше виявили 2007 року, уфологи швидко назвали його "трикутним НЛО", що завис над Землею.

Інші користувачі Google Earth заявили, що це може бути антена, пов'язана з прилеглою вітряною електростанцією з дистанційним управлінням. З трьома наборами дротів, що утворюють трикутник, і вежею в центрі, антена, ймовірно, приймала і передавала сигнали управління.

Мозамбік: незайманий тропічний ліс на вершині гори

Незайманий тропічний ліс на горі в Мозамбіку Фото: Google Earth

Часом здається, що люди досліджували кожен куточок Землі. Але 2018 року дослідники вирушили туди, де (майже) ніхто ніколи не бував, і все завдяки Google Earth.

Місцем призначення стала гора Ліко в Мозамбіку, де дослідницька група виявила високогірний тропічний ліс, розташований на прямовисних схилах. Уельський учений з охорони природи Джуліан Бейлісс уперше виявив це місце за допомогою Google Earth.

Для того щоб відвідати ліс, довелося подолати запаморочливий підйом на 123 м вертикальним гранітним схилом. На вершині вчені виявили дивовижну екосистему, населену метеликами, павуками і дрібними ссавцями. Кілька старих горщиків ручної роботи показали, що хтось уже здійснював цей підйом, можливо, 100 років тому. Ніхто не знає напевно, хто залишив ці горщики.

Загадковий острів

Острів виглядає як чорна діра в океані Фото: Google Earth

Острів Схід — невеликий безлюдний кораловий острів, розташований у центральній частині Тихого океану. Він виглядає на Google Earth як чорна пляма, що породило цілу низку теорій змови, зокрема про те, що це секретна військова база. Насправді центр острова вкритий деревами Pisonia grandis, що вкоренилися в товщі торф'яного ґрунту. Ці дерева настільки густі й темні, що зверху листя надає острову вигляду дивної чорної діри.

Острів, що належить Кірібаті, завдовжки близько 1,3 кілометра було вперше виявлено 1820 року. Він складається з коралового піску й уламків, на ньому немає ні лагуни, ні прісної води. Немає жодних доказів того, що острів коли-небудь був заселений, хоча виявлені на ньому щури вказують на те, що його колись відвідували стародавні полінезійці.