В океані масово "худне" і скорочується риба: що стало причиною виродження

Дослідники виявили, що за останні більш ніж півсотні років відбулося відразу два періоди різкого скорочення маси тіла риб.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети і є домівкою для безлічі видів, а також джерелом їжі для людей та інших тварин. Однак нове дослідження команди з Токійського університету показало, що рибні запаси в усьому світі стоншуються — вчені змогли з'ясувати, чому це відбувається із земним океаном, пише Daily Mail.

Під час дослідження вчені проаналізували індивідуальну вагу і загальну масу 13 видів риб, зокрема скумбрії, анчоусів і сардин. Дані були зібрані за шістьма популяціями риб чотирьох видів у період з 1978 по 2018 роки. Також команда вивчила дані про температуру морської води в період з 1982 по 2014 роки, це дало їм змогу з'ясувати, чи могли на різноманітність в океані вплинути зміни в поверхневих і підповерхневих шарах океану.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати роботи вчених показали, що за останні понад 50 років в океані спостерігалися два періоди зниження маси тіла риб:

перший — у 1980-х роках;

другий — у 2010-х.

Автори дослідження зазначають, що початкове зниження ваги риб було пов'язане зі збільшенням чисельності японських сардин, що посилило конкуренцію з іншими видами за їжу. Вчені продовжили дослідження і подальший аналіз показав, що риба в океані подрібнилася через зміну клімату, а саме закипання океану.

Тепліша вода в океані означає, що планктон, яким харчуються риби, меншого розміру спливає на поверхню — тобто риби отримують менше поживних речовин з їжі. Крім того, потепління океану, ймовірно, призвело до посилення конкуренції за їжу, оскільки більш прохолодна, багата поживними речовинами вода, просто не могла легко піднятися на поверхню.

За словами автора дослідження, професора Сін-Іті Іто, їхні з колегами результати узгоджуються з попередніми дослідженнями інших учених, проведених у різних регіонах світу. Зазначимо, що робота дослідників була зосереджена на Тихому океані.

Професор пояснює, що вищою є температура верхнього шару океану, то більш стратифікованим він стає. Попередні дослідження вже показали, що більший планктон замінюється дрібнішими й менш поживними драглистими видами, наприклад, медузами. Крім того, зміна клімату також здатна змінити та час цвітіння фітопланктону, що може не відповідати ключовим періодам життєвого циклу риб.

Попередні дослідження також засвідчили, що нагрівання океану також впливає на міграцію риби, що своєю чергою, впливає на взаємодію видів риб і конкуренцію за їжу. Водночас дані Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН свідчать про те, що лише 2019 року на західну частину північної частини Тихого океану припало майже чверть світового обсягу виловленої та проданої риби.

Професор Іто також вважає, що світовим лідерам необхідно переглянути те, як ми поводимося з рибними запасами планети, особливо в умовах кліматичної кризи, яка нависла над людством.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.