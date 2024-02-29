Сире молоко корисне для здоров'я: вчені розповіли, чому це не так

Дослідники кажуть, що пастеризація молока буквально рятує нас від серйозних проблем зі здоров'ям.

Пастеризація продуктів харчування, насправді, перебуває в одному ряду з миттям рук і вакцинацією, як найбільше досягнення охорони здоров'я в історії. Але навіть у таких науково обґрунтованих фактів є свої скептики, пише IFLScience.

Багато хто з таких скептиків стверджує, що "сире" молоко набагато здоровіше, ніж його пастеризований аналог.

Для того, щоб розібратися в питанні спершу необхідно зрозуміти, що таке пастеризація. Процес був названий на честь вченого Луї Пастера, який у 1860-х роках показав, що теплова обробка може запобігати псуванню вина і пива, а також термічна обробка молока може знищувати в ньому мікробів і збільшувати термін зберігання.

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Існують різні методи пастеризації молока, але всі вони передбачають нагрівання молока до необхідної температури протягом певного часу. Цього вистачає, щоб знищити бактерії, такі як мікобактерія туберкульозу.

Також на прилавках можна побачити молоко з маркуванням "ультрапастеризоване". Це найбільш екстремальна форма пастеризації, яка передбачає високі температури та стерильну упаковку, що дає змогу зберігати продукт поза холодильником місяцями.

Молоко далеко не єдиний продукт, який піддається пастеризації. У цьому списку також знаходяться соки, борошно і навіть алкогольні напої.

Водночас деякі люди стверджують, що "сире" молоко смачніше за пастеризоване. Таке твердження складно спростувати за допомогою науки, але ризики, які воно несе, переважують його смакові якості.

Також часто кажуть, що пастеризація молока вбиває в ньому корисні пробіотичні організми, які виділяють лактазу — фермент, що дає змогу розщеплювати лактозу, якої немає в людей із непереносимістю лактози.

Такому твердженню немає жодних наукових доказів. Молоко в обох випадках містить лактозу, але немає жодних даних, що в ньому є лактаза. Причиною непереносимості лактози є не пастеризація, а наше ДНК.

Прихильники сирого молока стверджують, що воно корисніше для організму, ніж пастеризоване. Дослідження показують, що пастеризація не змінює істотно поживну цінність молока. Термічна обробка може знижувати рівень деяких вітамінів у молоці, але їх початкова кількість настільки мала, що не може принести користь організму.

Інші стверджують, що сире молоко можна пити, якщо воно постачається з "чистої ферми", воно "органічне" тощо. Насправді ж, повністю усунути ризики неможливо. Навіть ферми, які регулярно перевіряють молоко на вміст мікробів, можуть пропустити невелике забруднення, яке, ймовірно, обернеться для споживачів великими проблемами.

Органічне землеробство також не може запобігти забрудненню, і навіть найздоровіші тварини можуть містити бактерії, що становлять загрозу для людини.

Водночас найбільшу загрозу в сирому молоці несуть кілька видів бактерій, серед яких кампілобактерії, бруцели та лістерії. Цей набір бактерій, фактично, говорить нам про те, що сире молоко — один із найризикованіших продуктів для вживання.

Зараження будь-якою з перерахованих бактерій може призвести до діареї, в кращому випадку. У гіршому випадку є ризик зараження туберкульозом великої рогатої худоби, а також деякими інфекціями, які викликають ниркову недостатність.

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