Позбавляє сил і не піддається аналізам: таємничий вірус змусив людей панікувати

Загадковий вірус, що не потрапляє під жодну категорію, почав вражати велику кількість людей, якщо вірити соц. мережам. Мережам. Але у фахівців своя точка зору на цей спалах.

Останнім часом у соціальних мережах активно обговорюється так званий "загадковий вірус". Люди говорять про те, що відчувають нездужання з такими симптомами, як нудота, непритомність і рясне виділення слизу, але коли вони здають аналізи, вони не підтверджують звичайних підозрюваних, таких як вірус COVID-19, грип або РСВ. Це призвело до того, що в інтернеті з'явилося багато здивувань і занепокоєння, а лікарі спробували розібратися в тому, що за загадковий вірус вражає велику кількість людей, пише The Hill.

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Експерти в галузі громадської охорони здоров'я стверджують, що вся ситуація з невизначеним вірусом не така загадкова, як може здатися. Маркус Плешіа з Асоціації державних і територіальних чиновників охорони здоров'я заявив, що ці симптоми доволі поширені й можуть бути спричинені різними повсякденними вірусами, включно зі старою доброю застудою.

За останні кілька тижнів соціальні мережі заполонили тривожні повідомлення людей, які відчувають симптоми, дуже схожі на COVID-19: утруднене дихання, сильна втома і лихоманка. Однак, коли вони здавали аналізи на відомі віруси, результати виявляються негативними, що приводило їх у здивування.

Представники охорони здоров'я вивчили це питання і не знайшли жодних доказів того, що на волі гуляє новий, невідомий науці вірус. Жорж Бенджамін з Американської асоціації громадської охорони здоров'я зазначив, що зростання кількості респіраторних інфекцій у цей час не є чимось незвичним, особливо якщо врахувати, що після пандемії ми значно більше спілкуємося з людьми, при тому що наша імунна система може бути ослабленою після тривалої ізоляції.

Цікавий момент, який зазначив Бенджамін, полягає в тому, що наші звички в соціальних мережах підсилюють ситуацію. Коли всі діляться в мережі кожною деталлю свого життя, включно з кожним чхиканням і сопінням, це створює своєрідну відлуння-камеру, яка може змусити ситуацію здаватися більш драматичною, ніж вона є насправді.

Федеральні дані підтверджують, що світ не зіткнувся з новою кризою охорони здоров'я: кількість госпіталізацій із COVID-19 скоротилася, а кількість випадків захворювання на грип також іде на спад. Експерти вважають, що пандемія також наклала відбиток на наше сприйняття медичної інформації в Інтернеті: навколо панує атмосфера дезінформації та недовіри.

Експертка Лорі Фріман зазначає, що ця ситуація підкреслює проблему довіри людей до органів охорони здоров'я, що зберігається. Вона закликає людей залишатися в курсі подій, використовуючи тільки надійні джерела, як-от ЦКЗ і FDA. Експерти нагадують нам, що до пандемії ми хворіли на цілу низку різних інфекцій, і ця ситуація не змінилася після її завершення. Змінилося лише те, як багато уваги ми приділяємо цим хворобам і як швидко ділимося інформацією про них в Інтернеті.

Фахівці підсумовують, що якщо ми почуваємося недобре, але це не COVID-19, не грип і не РСВ, найімовірніше, це звичайна застуда або інший знайомий світу медицини вірус. Якщо ж симптоми зберігаються або погіршуються, завжди варто негайно звернутися до лікаря.

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