Відфільтрувати океан: найбільша у світі установка видалятиме з води по 10 тонн CO2 на добу

Автори проєкту стверджують, що проєкт допоможе океану вловлювати більше парникових газів з атмосфери.

Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі уклав угоду з національним водним агентством Сінгапуру для будівництва найбільшої у світі океанічної установки, що видалятиме вуглекислий газ з океану. Очікується, що установка зможе видаляти з океану 3650 метричних тонн парникових газів на рік, виробляючи 105 метричних тонн вуглецево-негативного водню, пише New Atlas.

Згідно з даними, зібраними Світовим банком, середні глобальні викиди вуглекислого газу (CO2) у 2020 році становили 4,3 метричних тонни на душу населення. Ґрунтуючись на таких даних, вчені з Каліфорнійського університету вирішили зосередитися на вловлюванні атмосферного CO2 з океанів, щоб скоротити кількість парникового газу, що потрапляє в атмосферу.

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Пілотні системи видалення CO2 з океану в Лос-Анджелесі та Сінгапурі увінчалися успіхом. Тож компанія Equatic тепер переходять до нового етапу проєкту. Компанія планує побудувати повномасштабну установку вартістю 20 млн доларів під назвою Equatic-1. Проєкт здійснюватиметься за підтримки офіційної влади Сінгапуру, а також Каліфорнійського університету.

"Масштабування проекту з видалення вуглецю вимагає технологій, сміливих і відданих своїй справі партнерів", — заявив професор Каліфорнійського університету Гаурав Сант.

Установка Equatic використовує електроліз, пропускаючи струм через морську воду з сусідніх опріснювальних установок. У процесі вода розбивається на складові: водень і кисень, при цьому розчинений у воді СО2 перетворюється на твердий матеріал на основі кальцію і магнію. Таке очищення океану збільшує його здатність уловлювати СО2 та інших парникових газів.

Компанія планує розпочати будівництво океанічної установки протягом наступних 18 місяців.

Будівництво Equatic-1 відбуватиметься в кілька етапів. З березня проєкт почне видаляти по одній метричній тонні CO2 на день до кінця 2024 року. Далі 2025 року буде встановлено 9 додаткових модулів, які завершать другий етап будівництва.

З 10 діючими модулями установка зможе видаляти по 10 тонн CO2 на день із морської води та атмосфери.

Зазначається, що ідея була визнана успішною після того, як пілотна установка в Сінгапурі впоралася з видаленням 0,1 метричної тонни СО2 на день. Повномасштабна установка Equatic-1 зможе видаляти в 100 разів більше. Також технологія зможе виробляти приблизно 300 кг вуглецево-негативного водню на день.

"Пілотна система, яка була протестована у 2023 році, надала важливі дані про продуктивність установки, що підтверджують її ефективність, швидкість виробництва водню та потреби в енергії для цього процесу", — заявив співзасновник Equatic Данте Сімонетті.

Нагадаємо, на глибині 1250 метрів під землею ховається "таблетка" від кліматичної кризи. Дослідники виявили бактерії, які можуть в екстремальних умовах навколишнього середовища перетворювати СО2 на мінерал.