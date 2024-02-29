Шрам на зірці-зомбі: з'їдена планета допомогла дізнатися минуле космічного канібала (відео)

Уперше вчені виявили унікальний металевий слід, який залишила на поверхні мертвої зірки, поглинена нею планета.

Вважається, що приблизно через 5 млрд років Сонце перетвориться на червону гігантську зірку, яка знищить Землю та інші прилеглі планети. Після цього Сонце перетвориться на зірку білий карлик. Спостереження за такою мертвою зіркою дозволило астрономам з'ясувати, що цей космічний канібал поглинув невелику планету. Це поглинання залишило на поверхні зірки металевий слід, який локалізований тільки в одному місці. Нове відкриття допоможе астрономам зрозуміти, як білі карлики поглинають планети, які до цього оберталися навколо схожих на Сонце зірок. Результати дослідження були опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters, пише ScienceAlert.

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Зірки білі карлики є залишками зірок, схожих на Сонце, які завершили свій життєвий шлях. За розмірами білі карлики нагадують Землю, але мають масу, яка приблизно в 1,4 раза більша, ніж у Сонця. Хоча білі карлики і можна вважати мертвими зірками. Все ж вони залишаються активними протягом мільярдів років і випускають слабке випромінювання.

Астрономам відомо, що деякі планети можуть не бути знищені, коли зірки перетворюються спочатку на червоних гігантів і продовжують обертатися навколо білих карликів. З іншого боку, відомо, що білі карлики можуть поглинати планети, що залишилися. Завдяки цьому на поверхні зірок залишаються хімічні сліди таких поглинань.

Білий карлик WD 0816-310. Ілюстрація Фото: ESO

Учені, які спостерігали за білим карликом під назвою WD 0816-310, виявили раніше наявність таких металів, як натрій, магній, кальцій, хром, марганець, залізо і нікель, на поверхні мертвої зірки (в астрономії металами називають усі важчі елементи, важчі за водень і гелій). Тому вони вирішили з'ясувати, що за об'єкт був з'їдений білим карликом.

У результаті астрономи виявили металевий шрам на білому карлику, який утворився після того, як він поглинув планету. За словами вчених, вони з'ясували, що магнітне поле зірки відіграє ключову роль у цьому процесі, внаслідок чого на поверхні білого карлика утворюється шрам.

Виявилося, що всі виявлені метали походять із планетарного фрагмента розміром з астероїд Веста (ширина 500 км). Але вчені виявили щось дивовижне. За словами авторів дослідження, нічого подібного раніше не спостерігалося. Виявилося, що отриманий унаслідок поглинання фрагмента планети матеріал не був рівномірно перемішаний поверхнею мертвої зірки, як передбачає теорія. Натомість цей металевий шрам являє собою концентрований в одному місці матеріал, який утримує те саме магнітне поле, що спрямовувало планетарні фрагменти, які падали, на поверхню мертвої зірки. Спостереження вказують на те, що металевий шрам розташований на одному з магнітних полюсів зірки. Це говорить про те, що магнітне поле зірки могло направити метали на зірку, створивши шрам.

Як уже писав Фокус, вперше в космосі в одному місці виявлено в 3 рази більше води, ніж на Землі. Нове відкриття може прояснити ситуацію з тим, як вода виникла на нашій планеті.

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