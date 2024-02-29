Несподіваний поворот. Щоб скоротити кількість самогубств, потрібно перестати викачувати нафту

Нове дослідження підтвердило зв'язок між кількістю самогубств у світі та показниками забруднення повітря.

Теорія про те, що існує зв'язок між забрудненням повітря та самогубствами існує вже давно. Однак тепер учені змогли підтвердити його існування, ба більше, зв'язок виявився не просто реальним, а значно зрозумілішим, ніж вважалося раніше, пише IFLScience.

Якщо загрози кліматичної кризи та потенційної загибелі планети, і всього живого на ній, недостатньо, щоб припинити видобуток і спалювання викопного палива, вчені пропонують ще одну — зменшити кількість самогубств. Зазначимо, що рівень самогубств сьогодні знижується в усьому світі, проте він впаде значно швидше, якщо люди відмовляться від викопного палива.

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Під час нового дослідження вчені хотіли виокремити роль забруднення планети в самогубствах на відміну від усіх інших речей, які можуть бути пов'язані між собою. Доктор Тамма Карлтон із Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі разом із колегами досліджували періоди, коли забруднення зростало без зміни інших факторів. Зазначимо, що таке відбувається, коли шар теплого повітря утримує холодне повітря над собою, запобігаючи розсіюванню забруднювальних речовин, тим самим спричиняючи локальне накопичення. За словами Картон, деякі міста по всьому світу насправді особливо схильні до таких інверсій через розташування прилеглих пагорбів.

Автори зазначають, якщо зв'язок між рівнем самогубств і забрудненням має хронічний характер і відображає довгостроковий вплив — цей метод не спрацював би, однак якщо зв'язок має гострий характер — інверсія являє собою метод, який дає змогу "усунути" всі додаткові чинники.

У своїй роботі вчені проаналізували дані в період з 2000 по 2019 роки та виявили зростання рівня самогубств приблизно на 25% в китайських округах всього за 2 тижні, коли інверсії призвели до різкого підвищення рівня забруднення. Таким чином вчені виявили, що рівень самогубств дійсно сильно зростає зі зростанням забруднення повітря. При цьому ефект найпомітніший серед літніх жінок — у 2,5 раза більше.

Команда зазначає, у них є кілька припущень, чому в зоні ризику опинилися жінки похилого віку, проте наразі в учених просто немає можливості перевірити ці здогадки. Дані також свідчать, що протягом кількох тижнів після інверсії рівень самогубств також зберігається на своєму звичайному рівні, а не знижується ще більше після піку.

За словами Карлтон, вони з колегами зацікавилися цією темою після того, як виявилося, що спека збільшує кількість самогубств в Індії. Водночас спостереження показують, що рівень самогубств у всьому світі навпаки — скорочується, попри підвищення температури й кліматичну кризу. Дослідники вважають, що цей спад смертності насправді пов'язаний зі зниженням рівня забруднення повітря.

Команда також вважає, що самогубства насправді є лише верхівкою айсберга психологічних і психічних проблем, з якими стикаються люди через забруднення повітря. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Sustainability і припускають, що проблему самогубств і психічного здоров'я людства насправді потрібно розв'язувати не тільки на індивідуальному рівні, а й на загальносвітовому, покращуючи екологію нашої планети.

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