Учені знайшли село, що зникло 500 років тому: причини зникнення досі таємниця (фото)

За допомогою технології LiDAR вчені, ймовірно, знайшли зникле село Саділі з 400-річною історією. Понад 500 років було невідомо, де саме воно розташовувалося, і тепер археологи планують перевірити гіпотезу.

У Глостерширі, Англія, колись процвітало село Саділі, яке зникло в XV столітті з невідомих причин. Дослідники розпочали краудфандингову кампанію, щоб розкрити таємниці зниклого середньовічного села поблизу Челтенгема, пише BBC News.

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Село Саділі, заселене протягом 400 років, було одним з найбільших поселень у регіоні. За словами Дерека Меддока, архіваріуса замку Саділі, це було процвітаюче село, що налічувало близько 40 сімей. Однак у 1440-х роках воно почало занепадати, а в 1500-х роках майже зникло.

Основна теорія зникнення села пов'язана з будівництвом замку Саділі його першим власником Ральфом Ботелером. Оскільки Ботелер зводив для себе грандіозний замок, він міг вирішити, що скромне село не відповідає його баченню, що призвело до його можливого знищення.

Це вже шості розкопки у замку Саділі Фото: SUDELEY CASTLE

Нещодавні дані, отримані за допомогою радіолокатора дальності та виявлення світла (LiDAR), виявили потенційні сліди села, даючи експертам нову зачіпку. Дослідники планують провести двотижневі розкопки пізніше цього року під керівництвом DigVentures, щоб дослідити цю інформацію.

DigVentures, відома своєю активною громадською участю в проєктах з археології та збереження спадщини, проведе вже шості розкопки в замку Саділі.

На відміну від більшості випадків, коли результат не є визначеним, команда вже має уявлення про те, що вони можуть виявити. Знімки з повітря та LiDAR виявили обриси та сліди потенційних будівель, які, як вважають, є залишками середньовічних будинків.

"Ми вважаємо, що вони виглядають так, ніби можуть бути залишками середньовічних будинків і споруд, — сказала дослідниця Мая Піна-Дасьє. — Тож ми думаємо, що знайдемо деякі будівлі й, сподіваємося, деякі докази, які допоможуть визначити, скільки років цим будівлям, коли вони були у використанні та коли вони остаточно вийшли з ужитку".

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