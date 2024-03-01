На Землю впав найбільший метеорит в історії: його не можуть знайти ще з 1916 року

Невеликий осколок метеорита було знайдено на загадковій "залізній" горі, яку все ще не можуть відшукати.

В Африці в 1916 році був знайдений 4,5-кілограмовий шматок метеорита. Камінь, що містить залізо, узятий з вершини гори завширшки 100 метрів, яку досі ніхто не може знайти, пише ScienceAlert.

Попри численні пошуки місця падіння метеорита, його так і не було знайдено. Тепер же група дослідників поставила собі за мету поставити крапку в цьому питанні.

Проблема полягає в тому, що якби така "залізна" гора існувала, то це був би найбільший метеорит на планеті. Тому вчені з Імперського коледжу Лондона та Оксфордського університету хочуть використати карти магнітних аномалій, щоб спробувати знайти місце падіння метеорита.

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Відносно невеликий шматок метеорита, з якого і почалися подальші пошуки, був знайдений співробітником французького консульства капітаном Гастоном Ріпером. За його словами, вождь місцевого племені зав'язав йому очі та провів до "залізного пагорба".

Цей шматок метеорита був названий на честь прилеглого міста Шингетті в Мавританії, на північному заході Африки. Подальші спроби відшукати цю "залізну" гору, частиною якої був знайдений метеорит, не увінчалися успіхом, хоча й тривали до 1990-х років.

Також дослідження 2001 року показало, що фрагмент кам'яно-залізного мезосидериту не міг бути частиною метеорита розміром понад 1,6 метра в поперечнику.

Отже, капітан Ріпер брехав чи помилився? Можливо, ні те, ні інше.

Дослідники кажуть, що відсутність ударного кратера можна пояснити низьким кутом прольоту метеорита. Також попередні місії могли не відшукати залізної гори, оскільки вона може ховатися під шаром піску, а інструменти для пошуків були недосконалими.

Найцікавіше в цій історії те, що Ріпер дуже конкретно описав деякі особливості цього залізного пагорба. Капітан розповідав, що побачив витягнуті металеві "голки", які так і не зміг зламати.

Автори дослідження припускають, що ці структури могли бути фігурами з кристалів нікель-заліза, які також відомі як структури Томсона. У 1916 році про такі структури ще ніхто не знав, тому малоймовірно, що Ріпер сфабрикував таке спостереження.

У новому дослідженні вчені використовували цифрові моделі ландшафту, дані радарів, а також відомості від місцевого населення, щоб звузити область пошуку.

Область пошуку метеорита Фото: Claire H/Flickr/CC-BY-SA-2.0

Використовуючи висоту дюн, які могли приховувати гігантський метеорит, як орієнтир, команда визначила області, що становлять інтерес, і запросила дані аеромагнітної зйомки цих місць у Міністерства нафтової енергетики та гірничодобувної промисловості Мавританії. Доступ до цих даних поки що не було надано.

Альтернативний спосіб пошуків передбачає піше сканування регіону, на що може піти багато часу.

Нагадаємо, найстаріший метеорит був частиною планети, якої більше немає в Сонячній системі. Учені знову вивчили метеорит, виявлений ще 2020 року, і вважають, що він з'явився ще до появи Землі.