Привіт, "Зоряні війни". Схожі на Татуїн планети більш придатні для життя, ніж вважалося

Дослідники припускають, що населені планети в подвійних зоряних системах можуть бути більш поширеними, ніж вважалося раніше.

У кінофраншизі "Заїзні війни" головний герой Люк Скайвокер родом із вигаданої планети під назвою Татуїн, де в небі можна побачити одразу два сонця. Але чи можуть бути придатними для життя планети, які розташовані в подвійних зоряних системах у реальному Всесвіті? Автори дослідження, опублікованого у виданні The Astronomical Journal, вважають, що такі зоряні системи можуть мати планети з помірним кліматом, і вони потенційно придатні для життя, пише EarthSky.

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Вигадана планета Татуїн розташована в системі з двома зірками. Тому інколи такі планети, які розташовані в досить поширених у Всесвіті подвійних зоряних системах, називають екзопланетами Татуїна.

Під час дослідження вчені вивчили 40 подвійних зоряних систем, у яких планети обертаються навколо однієї із зірок, а друга зірка, своєю чергою, обертається навколо цієї зірки і всієї її планетної системи. У всіх вивчених подвійних зоряних системах є хоча б одна планета і вчені виявили, що ці системи демонструють високий ступінь узгодженості у своєму орбітальному русі.

Під час дослідження вчені вивчили 40 подвійних зоряних систем, у яких планети обертаються навколо однієї із зірок, а друга зірка, своєю чергою, обертається навколо цієї зірки і всієї її планетної системи Фото: вспышка на солнце

За словами вчених, з'ясувалося, що планети обертаються точно в тому самому напрямку, в якому обертається перша зірка, а друга зірка обертається навколо цієї системи в тій самій площині, що й планети. Автори дослідження вважають це ідеальним вирівнюванням. Звичайно, воно було виявлено не у всіх зоряних системах, але в шести з них така узгодженість присутня.

За словами вчених, вони виявили, що дві зірки, які знаходяться відносно недалеко одна від одної, впливають на формування планет з протопланетного диска і завдяки цьому система є впорядкованою, а не хаотичною.

Планета Татуїн. Кадр із фільму "Зоряні війни" Фото: Wikipedia

Автори дослідження вважають, що на планетах, які перебувають у впорядкованій системі з двома зірками, найімовірніше, є помірніший і стабільніший клімат, ніж в інших хаотичніших системах. А це чудова ознака того, що такі планети можуть бути придатними для життя. Учені пояснюють, що в системах, де дві зірки мають не такий вирівняний орбітальний рух і розташовані зірки по-іншому, планети піддаються занадто великому нагріванню.

Навіть якщо в подібних системах існують населені планети, то вони не зовсім будуть схожі на Землю, кажуть учені. Під час одних сезонів на планетах Татуїна половина цього світу буде висвітлюватися світлом однієї зірки, а друга зірка буде висвітлювати іншу сторону. Можна подумати, що одночасне освітлення планети двома зірками може призвести до підвищення глобальної температури, але це не так. Річ у тім, що одна із зірок розташована далі, ніж інша, тому її світло і тепло будуть слабшими.

Під час одних сезонів на планетах Татуїна половина цього світу буде висвітлюватися світлом однієї зірки, а друга зірка буде висвітлювати іншу сторону. Можна подумати, що одночасне освітлення планети двома зірками може призвести до підвищення глобальної температури, але це не так. Річ у тім, що одна із зірок розташована далі, ніж інша, тож її світло і тепло будуть слабшими Фото: вспышка на солнце

Під час інших сезонів на таких планетах обидві зірки висвітлюватимуть тільки один бік цього світу. Але через різницю у відстані одна із зірок виглядатиме набагато більшою і яскравішою, ніж інша. По суті це те, що і показано у фільмах "Зоряні війни", де в небі вигаданої планети Татуїн видно відразу два сонця.

Вчені вважають, що таких планет у нашій галактиці дуже багато, але чи є ці світи населеними, ще належить з'ясувати.

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