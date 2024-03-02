Нікому і кожному потроху: кому насправді належить найхолодніший континент Землі

Територіальні суперечки про те, кому насправді належить крижаний континент, точаться вже давно, а відповідь на це запитання залежить від того, кому ви його ставите.

Антарктида — найхолодніше, найсухіше і найвітряніше місце на Землі. Температура тут може досягати максимуму: влітку термометри показують -30°C, а взимку і того менше — -80°C. Крижаний континент настільки віддалений, що його постійне населення фактично дорівнює нулю, а якщо ви захочете вирушити туди в експедицію, вам перед цим, можливо, доведеться видалити один орган, пише IFLScience.

І все ж, попри всі ці несприятливі умови, суперечки про те, кому насправді належить Антарктида, точаться вже давно. То що ж у ній такого?

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Кому належить Антарктида?

Відповідь на це запитання залежить від того, кого, де і коли ви запитуєте. Причому відповідь може варіюватися від "ніхто" до "53 різних країни".

У 1959 році було підписано Договір про Антарктиду, який регулює всю діяльність на крижаному континенті. Угода, за останніми підрахунками, була ратифікована 56 країнами та вводить у дію унікальну і глобально важливу систему міжнародного управління, тим самим перетворюючи континент на регіон винятково миру і науки.

Виходячи з цього, згідно з міжнародним правом, Антарктида не належить нікому: Договір про Антарктику прямо забороняє будь-яке встановлення і розширення територіальних претензій на континенті. Крім того, документ передбачає, що на крижаному континенті не повинно вестися військової діяльності, зокрема військових випробувань і видобутку корисних копалин.

Хто заявляв, що вони володіють Антарктидою?

З геополітичного погляду все трохи складніше. Попри те, що ніхто офіційно не володіє Антарктидою, існує чимало країн, які хотіли б, щоб це було інакше. За всю історію лише 7 країн коли-небудь офіційно претендували на частини Антарктиди, а саме:

Велика Британія; Аргентина; Австралія; Чилі; Франція; Нова Зеландія; Норвегія.

Дослідники навіть склали "політичну карту Антарктиди", де показано яка країна і на яку територію претендує. Наприклад, Норвегія, Австралія, Франція та Нова Зеландія претендують на окремі ділянки континенту, тоді як претензії Чилі, Аргентини та Великої Британії збігаються.

За словами доцента Університету штату Колорадо, який написав докторську дисертацію з історії територіальних суперечок в антарктичному регіоні, Адріана Говіккінса, водночас майже всі інші країни світу не визнають цих претензій.

Політична карта Антарктиди Фото: Wikimedia Commons

Чому всі хочуть володіти Антарктидою?

У світі, де корисні копалини та вода стають дедалі дефіцитнішими, уряди країн насамперед розглядають Антарктиду з погляду ресурсів.

Водночас антарктичну нафту буде надзвичайно важко видобувати — деякі крижані щити континенту мають глибину до 4,8 кілометра. Однак попередні дослідження вчених показали, що в надрах Антарктиди насправді може ховатися близько 200 мільярдів барелів нафти.

Зазначимо, що сам Договір про Антарктику технічно не має терміну дії, проте різні його положення можуть переглядатися час від часу. Експерти також вважають, що екологічні протоколи, які забороняють геологорозвідку, як очікується, буде винесено на розгляд через 20 років — у 2048 році.

Раніше Фокус писав про те, що льодовик в Антарктиді розколюється зі швидкістю 130 км/год.