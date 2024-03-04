Шерлок з океану. Медузи допоможуть людям ловити злочинців швидше: знадобиться 10 секунд

Дослідники використовували білок морських мешканців, щоб швидше виявляти відбитки пальців на місці злочину.

Науковці роками вдосконалюють методи та технології судово-медичної експертизи, щоб зробити її швидшою та ефективнішою. Цього разу дослідники звернулися по допомогу до морських мешканців, а саме медуз: білок цих тварин дав змогу команді створити спеціальний спрей, який значно прискорює виявлення відбитків пальців, пише The Guardian.

Команда хіміків з Університету Бата впевнена, що новий спрей із барвником не тільки дасть змогу виявити відбитки пальців лише за 10 секунд, але він також водорозчинний і має низьку токсичність.

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Зазначимо, що, як правило, судово-медичні експерти використовують або токсичні порошки, здатні пошкодити докази ДНК, або нафтохімічні розчинники, що завдають шкоди навколишньому середовищу. Утім, виготовлення і продаж останніх сьогодні дедалі більше обмежується.

За словами співавтора дослідження, хіміка, професора Тоні Джеймса, нові барвники в спреї засновані на флуоресцентній сполуці, відомій як зелений флуоресцентний білок (GFP). Раніше цей білок уже зробив революцію в здатності вчених візуалізувати біологічні процеси в клітинах і тваринах. Ба більше, барвники біологічно сумісні й не заважають подальшому аналізу ДНК відбитків пальців.

Професор Джеймс також зазначає, що нова система має цілу низку переваг, вона безпечніша, стійкіша і працює швидше, ніж наявні технології. Команда також запевняє, що новий спрей насправді можна буде використовувати для зняття навіть для зняття відбитків пальців тижневої давності.

Під час дослідження вчені використовували два барвники різного кольору, LFP-Yellow і LFP-Red, які зв'язуються з хімічними речовинами, що містяться в поті та жирах шкіри. Таким чином молекули барвника фіксуються на місці та випромінюють флуоресцентне світіння, яке експерти можуть помітити при синьому кольорі.

Професор Джеймс також зазначає, що наявність одразу двох кольорів означає, що спрей можна використовувати на поверхнях різного кольору. Ба більше, у майбутньому команда також сподівається виробляти більше кольорів. Ще одним плюсом є дрібний розпил, що запобігає бризкам, які можуть пошкодити відбитки, менш брудний, ніж порошок, і швидко працює навіть на шорстких поверхнях, де відбитки складніше вловити, наприклад, на цеглі.

Зазначимо, у випадках, коли підозрюваний невідомий, за відбитками пальців, як і раніше, припадає більше упізнань, ніж за ДНК. Експерти також зазначають, що процедура зняття відбитків пальців також є швидшим і дешевшим методом порівняно з профілюванням ДНК. Водночас уряди останнім часом дедалі більше обмежують використання розчинників, використовуваних у методах виявлення відбитків пальців, які також відомі як "вічні хімікати".

Автори дослідження зазначають, що у своїй роботі вони використовували білок, який природним чином виробляється в північноамериканській медузі Aequorea victoria, також відомій як кристалічна медуза. Ці тварини випромінюють зелене світіння і поглинають синій колір.

Цікаво, що вчені досі не зрозуміли, навіщо медузи використовують флуоресценцію, проте вже змогли використати її у своїх цілях.

Раніше Фокус писав про те, що де б не лежав труп, там завжди з'являються одні й ті самі організми.