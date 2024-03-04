Найсильніше магнітне поле у Всесвіті виявлено на Землі: що побачили фізики

Під час експерименту вчені виявили настільки сильне магнітне поле, що воно затьмарює собою магнітне поле магнетара.

Хоча найсильнішими магнітними полями у Всесвіті володіють такі нейтронні зірки, як магнетари, виявилося, що квантові магнітні поля, виявлені в кварк-глюонній плазмі, в 10 000 разів сильніші. Фізики використовували релятивістський колайдер важких іонів RHIC у Брукхейвенській національній лабораторії, США, щоб зареєструвати надзвичайно сильне магнітне поле, що виникає внаслідок нецентральних зіткнень важких ядер іонів. Результати дослідження були опубліковані в журналі Physical Review X, пише ScienceAlert.

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Об'єктами, які володіють найсильнішим магнітним полем, вважаються магнетари, дуже щільні зірки, що складаються майже повністю з нейтронів. Ці об'єкти можуть створювати магнітне поле силою понад 100 трильйонів гаусс. Для порівняння сила магнітного поля звичайного магнітика на холодильнику — 100 гаусс. Але магнітне поле магнетара навіть близько не може зрівнятися за потужністю з полями, які створюються у квантовому світі.

Фізики використовували RHIC для проведення чергового експерименту і зафіксували надзвичайно сильне магнітне поле всередині кварк-глюонної плазми, що утворилося внаслідок нецентральних зіткнень важких ядер іонів. Це магнітне поле було приблизно в 10 000 разів сильнішим, ніж у магнетара. За словами вчених, це найсильніше магнітне поле у Всесвіті і їм уперше вдалося виміряти, як магнітне поле взаємодіє з кварк-глюонною плазмою.

Зіткнення важких іонів, що створюють надзвичайно сильне електромагнітне поле. Ілюстрація Фото: ScienceAlert

Розуміння властивостей кварк-глюонної плазми допомагає фізикам вивчити, яким був Всесвіт лише за кілька миттєвостей після Великого вибуху, до того, як кварки і глюони об'єдналися в протони і нейтрони, з яких складаються всі атоми.

Під час експерименту фізики відстежували траєкторії зіткнень важких іонів після нецентрального зіткнення. Згідно з теоріями, таке зіткнення має створити сильне магнітне поле, яке може бути сильнішим, ніж у магнетара.

Хоча найсильнішими магнітними полями у Всесвіті володіють такі нейтронні зірки, як магнетари, виявилося, що квантові магнітні поля, виявлені в кварк-глюонній плазмі, в 10 000 разів сильніші... Фото: wikipedia

Якщо магнетари створюють свої найсильніші магнітні поля протягом усього життя, то виявлене сильне магнітне поле в квантовому світі існувало всього лише десять мільйонних мільярдних мільярдних мільярдних часток секунди. І його вплив вдалося виявити завдяки рухам кварків.

Як уже писав Фокус, фізики здійснили новий науковий прорив, використовуючи лазер. Їм вперше вдалося знизити температуру позитронія більш ніж у 2 рази. Цей прорив може допомогти розібратися із секретом антиматерії.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, що включило перше світло у Всесвіті. Вчені змогли знайти джерело світла, яке змогло осяяти весь ранній Всесвіт.