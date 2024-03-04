Працює на знос: поки ми відпочиваємо, у нашому мозку відбуваються незвичайні зміни

Учені розповіли про те, чи існує таке поняття як відпочинок для нашого мозку, й описали, що з ним відбувається в моменти, коли нам здається, що наш розум повністю розвантажений.

Коли ми розслабляємося на дивані, не роблячи абсолютно нічого, нам може здатися, що мозок теж відпочиває разом із нами. Але насправді це далеко від правди: навіть у ці спокійні моменти в ньому кипить небувала активність. Це пов'язано з так званою мережею стандартного режиму. Поки ми відключаємося, ціла команда ділянок мозку активізується та взаємодіє одна з одною, пише Wired.

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Колись давно неврологи помітили щось дивне, вивчаючи знімки мозку людей, яких попросили... нічого не робити. Тоді як деякі області їхнього мозку затихали, як і належить, інші раптово активізувалися. Ці області, спочатку названі "негативними до завдань", виявилися куди активнішими, коли люди просто дозволяли своїм думкам блукати в голові. Маркус Райхл і його команда дали назву цьому явищу, назвавши його мережею стандартного режиму роботи мозку в супутньому дослідженні. І виявляється, ця мережа існує в нас не тільки для того, щоб мріяти: вона бере участь у запам'ятовуванні минулих подій, роздумах про майбутнє, розумінні інших людей і навіть формуванні наших відчуттів.

Учені кажуть, що мережа стандартного режиму — це лише одна частина складної системи роботи мозку в такі моменти. Вона взаємодіє з іншими мережами, наприклад із мережею уваги, яка допомагає нам зрозуміти, що важливо для нас у кожен конкретний момент часу. Ця взаємодія між мережами може пояснити, чому наш розум може так швидко перемикатися з блукаючих думок на зосередження на поставленому завданні. Дослідники, включно з Люсіною Уддін, намагаються зрозуміти це явище якомога краще, вивчаючи, як ці мережі працюють разом і змінюються з плином часу.

Але найважливіше полягає в тому, що мережа стандартного режиму може дати ключ до розуміння виникнення проблем психічного здоров'я. Згідно з теорією вчених, коли ця мережа та її взаємодія з іншими ділянками порушуються, це може спричинити такі стани як депресія, тривожність та інші проблеми з психікою. Існування цієї мережі показує нам, що наш мозок неймовірно активний, злагоджений і водночас заплутаний, навіть у моменти відпочинку. Це нагадування про те, що під його поверхнею існує цілий внутрішній світ, який формує нашу сутність, мислення та ставлення до навколишнього світу, а також може стати підказкою для лікування безлічі серйозних захворювань.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися генерувати нові нейрони в мозку за допомогою стовбурових клітин. Виявивши важливість клітинного метаболізму в нейрогенезі, дослідники змогли збільшити кількість нейронів у мозку дорослих і літніх мишей.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ятеро добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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