Зіткнення двох світів на Марсі: орбітальний апарат показав марсіанський Північний полюс (фото)

На знімку показано відразу два регіони на Марсі, які кардинально відрізняються своїм ландшафтом.

Північний полюс на Марсі — унікальне місце навіть за мірками цієї дивної планети. У цьому регіоні марсіанський пил змішується з водяним льодом, пише Space.com.

У цьому регіоні незліченні шари пилу і льоду простягаються на десятки кілометрів, покриваючи територію розміром із Францію.

Протягом більшої частини року цей регіон захований під шапкою замороженого вуглекислого газу, також відомого як сухий лід. Але з приходом марсіанського літа, сухий лід підіймається в атмосферу Марса. Саме в середині літа європейський орбітальний апарат Mars Express сфотографував невеликий шматочок північного полярного ландшафту.

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На знімку показується межа між двома окремими регіонами. Зліва на знімку знаходиться регіон Olympia Planum, який представляє собою великий простір піщаних дюн, що виглядають як зморшки на полі з пилу.

Дюни та лід на Марсі Фото: ESA/DLR/FU Berlin

З іншого ж боку розташовується регіон Planum Boreum, до якого входить сам північний полюс, він знаходиться за кадром праворуч від центру зображення. Місцевість у Planum Boreum разюче гладка — ознака того, що поверхня дуже молода, майже недоторкана ні ерозією, ні ударами метеоритів, зазначають в ЄКА.

Вчені припускають, що поверхня Planum Boreum, найімовірніше, оновлюється щоразу, коли приходить і йде зимовий лід.

Кордон між регіонами формують серповидні скелі, найбільша з яких завширшки близько 20 км. Такі скелі є результатом сильних вітрів, які в буквальному сенсі стирають поверхню. Скелі є частиною спіралі западин, що пронизують весь Північний полюс.

Mars Express перебуває на орбіті Марса вже понад два десятиліття і прибув туди 25 грудня 2003 року. Космічний корабель не тільки зробив безліч зображень поверхні Марса з високою роздільною здатністю, а й вивчив марсіанську атмосферу та дослідив поверхню планети.

Нагадаємо, вчені розповіли, чи варто людям летіти на Марс і що там із нами може статися. Четверта планета від Сонця являє собою не дуже гостинний світ, де немає чим дихати.