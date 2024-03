Забобони середньовічних мандрівників: знайдено унікальний талісман з царем усіх змій (фото)

За легендою, василіск вилуплюється півнем з яйця змії або жаби і може навіть дихати вогнем. Вважається, що він приносить смерть тим, хто подивиться йому в очі.

У Вульці Неліській, що в Замойському повіті Польщі, виявили дивовижну знахідку — рідкісний середньовічний значок паломника із зображенням василіска. Також відомий як "знак паломника", він є ажурною підвіскою, виготовленою зі свинцю та олова. На ньому зображений василіск — легендарна істота, яку вважають царем зміїв, пише HeritageDaily.

Згідно з фольклором, василіск вилуплюється півнем з яйця змії або жаби. Кажуть, що його погляд приносить смерть тому, кому не пощастить зазирнути в його очі. У середньовічному мистецтві василіски часто набувають рис півня, а деякі версії міфу навіть приписують їм здатність дихати вогнем.

З грецької "βασιλίσκος" його назва перекладається як "маленький цар". Це міфічна тварина з головою півня, хвостом змії (дракона) та тулубом жаби.

Василіск також з'являється в англійській переробленій версії Біблії в Ісаї 14:29 у заклику пророка до филистимлян: "Rejoice not, O Philistia, all of thee, because the rod that smote thee is broken: for out of the serpent’s root shall come forth a basilisk, and his fruit shall be a fiery flying serpent".

Знайдений талісман-василіск

Саме такий талісман-василіск круглої форми, діаметром 2,8 см, виявили у Польщі. Фахівці пояснюють, що такі значки слугували оберегами. Їхнє завдання полягало в тому, щоб оберігати власника під час подорожей, пропонуючи захист від цілого спектра зла — від нападу і крадіжки до хвороб та інших випадкових нещасних подій.

Такі знахідки неймовірно рідкісні в Польщі, але частіше зустрічаються в Західній Європі і датуються раннім Середньовіччям. На паломницьких значках, які бувають різних форм і розмірів, зображені різні образи, зокрема святі, лицарі, зооморфні фігурки та людські фігури.

Найстаріші приклади таких артефактів датуються XI століттям і пов'язані зі Шляхом святого Якова, також відомим як "Каміно-де-Сантьяго". Шлях святого Якова — це мережа паломницьких шляхів, що ведуть до могили апостола Якова в іспанському місті Сантьяго-де-Компостела.

Відкриття цього середньовічного значка не лише додає унікальний шматочок до пазла історичних артефактів, але й дає змогу зазирнути у вірування та звичаї середньовічних мандрівників. Ця знахідка нагадує нам, що навіть у далекому минулому люди шукали матеріальні символи захисту та удачі для своїх подорожей.

