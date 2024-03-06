Пошук розпочався. Найідеальніша планетна система: там може бути позаземна цивілізація (фото)

На відстані приблизно 100 світлових років від нас розташована найбільш математично ідеальна планетна система, яку коли-небудь бачили астрономи.

Ще наприкінці минулого року астрономи виявили планетну систему з ідеальним розташуванням у ній шести світів. Ця система настільки математично досконала, що здається її створили штучним шляхом. Автори нового дослідження, опублікованого у виданні Research Notes AAS, припустили, що на одній або кількох планетах у цій ідеально синхронізованій системі може існувати розвинена позаземна цивілізація, яка має достатній технологічний рівень, щоб можна було виявити ознаки наявності інопланетян. Тому почався їхній пошук, пише ScienceAlert.

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На відстані приблизно 100 світлових років від нас навколо зірки помаранчевого карлика HD 110067 обертається шість планет, кожна з яких рухається по орбіті в повній гармонії з іншими світами. Ця система має ідеальні орбітальні резонанси планет, і подібна конфігурація планетних систем зустрічається надзвичайно рідко. Вважається, що ця система перебуває в стабільному стані з моменту свого утворення приблизно 1 млрд років.

Дослідження зоряної системи HD 110067 є дуже важливим саме по собі для астрономів через її дуже рідкісну конфігурацію. Але автори нового дослідження вважають, що така стабільність планетної системи могла призвести до появи позаземного життя на одній або навіть кількох планетах, яке перетворилося на розвинену в технологічному плані цивілізацію.

Ілюстрація, що показує резонансний ланцюжок екзопланет навколо зірки HD 110067 Фото: ScienceAlert

Усі шість планет у цій системі трохи більші за Землю, але менші за Нептун, і припускається, що на деяких із них може існувати вода в рідкому вигляді, яка є основою для відомого життя. Тому було прийнято рішення шукати ознаки наявності так званих техносигнатур інопланетян у системі HD 110067.

Відомо, що радіосигнали із Землі залишаються досить сильними в радіусі 100 світлових років від нашої планети. Але автори дослідження вирішили взяти тип радіовипромінювання, виробленого земними технологіями, і екстраполювати на його основі те, який вигляд можуть мати деякі інопланетні технології, щоб створити діапазон довжин хвиль і структуру сигналів для пошуку інопланетян.

Вчені провели ретельний пошук радіосигналів, які свідчать про існування минулих або нинішніх інопланетних технологій у системі HD 110067. Автори дослідження усунули будь-які сигнали, які могли виходити із Землі, і все ж не виявили жодних ознак інопланетних технологій у межах цього етапу пошуку.

Хоча вчені й не виявили нічого, вони вважають, що система досить інтригує, щоб до неї варто повернутися в майбутньому з більш точними спостереженнями. Тому пошук техносигнатур буде продовжено.

Як уже писав Фокус, Японія відправляє апарат для дослідження 700-метрового астероїда і кожен може дати ім'я цьому космічному каменю. Японське космічне агентство оголосило конкурс на найкраще ім'я для астероїда 2001 CC21.

Також Фокус писав про те, що нещодавнє дослідження показало, що насправді кількість кисню, що виробляється на супутнику Юпітера Європі, не відповідає минулим оцінкам. Такі результати знижують шанс того, що в океані на Європі може існувати позаземне життя. Хоча не всі вчені налаштовані так песимістично.