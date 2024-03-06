Самотня, маленька крапка. NASA показало, як марсохід Curiosity наполегливо дереться по горі Шарп (фото)

На знімку, зробленому з орбіти Марса, видно марсохід, що долає перешкоди в долині Гедіз.

Міжпланетна станція Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) показала з висоти, як марсохід Curiosity дереться крутим гребенем гори Шарп, розташованої в кратері Гейла, пише Universe Today.

На зробленому знімку марсохід виглядає крихітною точкою в самому центрі кадру, що дає гарне уявлення про місцевість навколо, а також роздільну здатність камери HiRISE. Марсохід, чий розмір можна порівняти з обіднім столом, перебуває в ділянці темних і світлих смуг, що чергуються, на Червоній планеті.

Марсохід на одному зі схилів долини Гедіз Фото: Марс ступени

Марсохід Curiosity займається дослідженням стародавнього хребта гори Шарп. Зараз апарат розташовується на схилі під назвою долина Гедіз, де сам ландшафт зберігає дані про воду, яка могла протікати в цьому регіоні в далекому минулому.

Близько 3 млрд років тому сильний потік води приніс у цей регіон велику кількість каменів і сміття. Вони накопичувалися, утворюючи хребет, який зараз вивчає марсохід.

Селеві потоки досить поширене явище на Землі, особливо під час повеней, вивержень вулканів або цунамі.

Коли вчені бачать подібні регіони на Марсі, вони хочуть знати кілька речей. Як регіон утворився, чи були в цьому задіяні ті самі процеси, що й на Землі? Марсоходи Curiosity і Perseverance допомагають ученим відповісти на ці запитання.

Долина Гедіз простягається на 9 км і має глибину близько 140 метрів. Ймовірно, на самому початку долина була сформована річкою, що передбачає досить тривалий і плавний процес. Але наступні повені залишили різноманітні дрібнозернисті піски та каміння, частину яких з часом забрав вітер, оголивши давніші матеріали, залишені повенями.

Розмір каменів у долині також говорить про швидкість потоку води. Геологічні дослідження цих порід покажуть їхній мінеральний склад, зокрема їхній вплив на воду з плином часу.

Вчені збираються з'ясувати послідовність подій, які сформували долину. Підказки криються в розкиданих каменях у цьому регіоні та навколишній місцевості. Сама гора Шарп має висоту близько 5 км і, по суті, являє собою стопку шаруватих осадових порід. У міру того, як Curiosity піднімається на гору, він досліджує все більш молоді матеріали.

Якщо уявити все це в ширшому масштабі, гора Шарп — це центральна вершина кратера Гейла. Він утворився приблизно від 3,5 до 3,8 мільярдів років тому внаслідок удару. Згодом вода кілька разів заливала кратер. Але зрештою, вода зникла з поверхні Марса, оскільки клімат планети істотно змінився.

Нагадаємо, дані марсохода Curiosity показують, що більша частина Марса була колись покрита річками з рідкої води. Вчені припускають, що Марс загалом був планетою, заповненою річками, їх було набагато більше, ніж вважалося раніше.