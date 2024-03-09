Континенти, країни, джунглі та грабіжники: сумна історія найдовшої у світі дороги

Людство щороку прокладає дороги у найвіддаленіші куточки планети, проте існує один проєкт, що вражає не лише своєю довгою, а й амбітністю та непростою долею.

Панамериканське шосе вже давно вважається найдовшою дорогою у світі, що простягається на значні 30 000 кілометрів від Аляски до Аргентини. Ця величезна дорога була вперше задумана на початку XX століття як засіб зв'язку між далекими країнами і для того, щоб відкрити ринки Латинської Америки для американських товарів. Незважаючи на грандіозність задуму і масштаби, ця дорога не позбавлена серйозних недоліків, зокрема, сумнозвісної Дар'єнської прірви, яка просто не дає змоги проїхати нею від одного кінця до іншого, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Процес створення цього шосе — це поєднання величезних амбіцій і подолання складних реалій. Задумане 1923 року і поступово схвалене багатьма країнами, шосе символізувало поєднання дипломатичної роботи та економічної стратегії. Однак, незважаючи на десятиліття зусиль і заяви про швидке завершення будівництва, дорога залишається незавершеною і донині, ось уже понад 100 років відтоді, як вона вперше з'явилася на паперах. Насамперед будівництво не може завершитися через Дар'єнський розрив. Ця ділянка землі, сумно відома своїми густими джунглями і беззаконням, що відбувається на ній, унеможливила всі спроби будівництва дороги, зокрема через екологічні та соціальні проблеми.

Дар'єнський розрив — це не тільки фізичний природний бар'єр, а й серйозна перешкода у формі людства на шляху до мрії про єдиний маршрут, що зв'язує багато країн. Запропоноване в 1970-х роках будівництво дороги через Дар'єн одразу зіткнулося з протидією екологів і турботою про благополуччя корінного населення, а також із небезпекою, яку представляла сумнозвісна кримінальна репутація цього району, що охоплює бандитизм і трафік наркотиків. Незважаючи на ці труднощі і незакінченість проєкту, Панамериканське шосе досі носить звання найдовшої побудованої дороги у світі, як свідчення амбітності людини і неймовірної складності подібної інфраструктурної затії.

Хоча Панамериканське шосе і є рекордсменом, воно не єдине у світі претендує на звання найдовшої дороги. Азійське шосе 1 та Австралійське шосе 1 є йому серйозними конкурентами, кожна з яких також має свої унікальні застереження та характеристики. Однак особливість Панамериканського шосе полягає не тільки в його довжині, а й в історії, пов'язаній із масштабністю проблем, а також у нереалізованому потенціалі, який воно представляє. Це грандіозний проєкт, який, незважаючи на свої прогалини, продовжує з'єднувати континенти, людей і культури.

Раніше Фокус писав про "початок кінця" ери викопного палива. Дослідники вважають, що світ перебуває на порозі історичного поворотного моменту, який вплине на кліматичну кризу.

Також Фокус писав про те, що під Францією виявили найбільше у світі родовище палива майбутнього. Дослідники вважають, що ця знахідка допоможе світу відмовитися від використання "брудного викопного палива", що шкодить планеті.