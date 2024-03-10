Це неможливо: виявлено вже мертву галактику, коли Всесвіт був ще молодим (фото)

Астрономи виявили найдавнішу мертву галактику, яка перебувала в такому стані вже через 700 млн років після Великого вибуху, але це неможливо.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Nature, за допомогою космічного телескопа Вебба виявили галактику, яка вже померла, коли Всесвіту було 700 млн років. Тобто в неї закінчилися газ і пил для створення нових зірок. Але, згідно з теорією, для цього галактиці знадобилися б мільярди років. Тому астрономи намагаються з'ясувати, що ж сталося насправді, адже поки що це явище пояснити неможливо, пише ScienceAlert.

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Попри те, що в перші кілька сотень мільйонів років у Всесвіті відбувалася бурхлива поява нових зірок, адже в ранньому космосі було дуже багато необхідних компонентів, виявлена астрономами галактика поставила їх у глухий кут.

Астрономи з'ясували, що в галактиці JADES-GS-z7-01-QU вже через 700 млн років після Великого вибуху загадковим чином припинився процес утворення нових зірок, хоча це суперечить загальноприйнятій теорії еволюції раннього Всесвіту.

За словами вчених сучасні моделі космології не можуть пояснити, як ця галактика змогла дуже швидко сформуватися менш ніж через 1 млрд років після Великого вибуху й так само швидко припинити створення нових зірок.

Наразі астрономи намагаються зрозуміти, що ж сталося з цією галактикою та які чинники могли вплинути на зупинку її розвитку. За словами вчених, тільки в пізніші часи в історії Всесвіту можна побачити, як галактики перестають створювати нові зірки під впливом чорних дір або інших явищ. Наприклад, інші мертві галактики зупинили створення нових зірок тільки приблизно через 3 млрд років після Великого вибуху. Це означає, що в ранньому Всесвіті еволюція галактик могла відбуватися набагато швидше, ніж очікувалося.

За словами вчених, сучасні моделі космології не можуть пояснити, як ця галактика змогла дуже швидко сформуватися менш ніж через 1 млрд років після Великого вибуху й так само швидко припинити створення нових зірок Фото: ScienceAlert

Автори дослідження кажуть, що виявлена галактика JADES-GS-z7-01-QU є найдавнішою мертвою галактикою з усіх відомих, і водночас вона має набагато меншу масу, ніж подібні до неї об'єкти.

На основі спостережень астрономи дійшли висновку, що в цій молодій галактиці протягом від 30 до 90 млн років тривала фаза інтенсивного утворення зірок, але потім усе раптово припинилося. Але чому так сталося, поки що залишається загадкою.

За словами вчених, зрозуміло одне — процес формування зірок припинився тому, що закінчилися газ і пил для їх створення. Можливо, надмасивна чорна діра в центрі галактики поглинула більшу частину речовини, необхідної для появи зірок. Можливо, ця ж чорна діра завдяки свої струменям виштовхнула дуже багато речовини за межі галактики. Але є ще один варіант розвитку подій, який не відкидають учені. Можливо, надто швидкий та інтенсивний процес появи зірок призвів до того, що запаси необхідної для їх появи речовини дуже швидко виснажилися. Водночас астрономи не впевнені, що будь-яка з цих версій може пояснити те, що вони побачили. Тому пошук відповіді триває.

Хоча автори дослідження вважають, що космічний телескоп Вебба побачив галактику в ранньому Всесвіті в той період, коли вона була мертвою, але потім процес формування зірок відновився пізніше. Тобто, можливо, такі галактики могли робити своєрідну перерву у своїй еволюції, але це ще потрібно підтвердити.

Як уже писав Фокус, астрономи змогли розгадати одну загадку та з'ясували, що ж насправді змушує чорні діри рости.