Голим тут не місце: коли стародавні люди вперше почали носити одяг

Хоча одяг стародавніх людей і не зберігся, так як інші артефакти, усе ж ученим вдалося з'ясувати, коли вперше люди почали використовувати одяг для порятунку від негоди.

Коли перші люди походять від мавпоподібних предків, вони спустилися з дерев, почали прямо ходити і втратили волосяний покрив на своєму тілі. Але без цього покриву людям було нелегко врятуватися від негоди, і тому їм потрібен був би одяг. То коли ж стародавні люди вперше почали носити одяг? Про це пише Live Science.

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За словами вчених, відповісти на це питання складно, адже одяг древніх не зберігся, як інші артефакти, створені з твердих матеріалів. Щоб знайти відповідь на питання про те, коли вперше люди почали носити одяг, учені використовували такі джерела як кістки зі слідами зняття шкур із тварин і звичайних вошей.

За словами Девіда Ріда з Університету штату Флорида, що в США, він і його команда намагалися зрозуміти, які зміни відбулися в еволюції вошей, що може бути пов'язано зі втратою волосся на тілі людей, а потім із тим, що людина почала носити одяг.

До того, як предки людини позбулися волосся на всьому тілі, воші мешкали скрізь. Вивчаючи ДНК вошей, щоб зрозуміти їхню еволюцію, вчені з'ясували, що два різних типи вошей розійшлися у своєму розвитку приблизно 3 млн років тому. Але вивчення генетики людей показує, що людина позбулася волосяного покриву тільки приблизно 1,2 млн років тому.

За словами Ріда, одні воші мешкали на голові в людини, а інші — на її одязі. Вивчивши момент відділення вошей, що мешкають на голові, від вошей, що мешкають на одязі, учені дійшли висновку, що анатомічно сучасні люди почали регулярно носити простий одяг приблизно 170 000 років тому, під час передостаннього льодовикового періоду.

Анатомічно сучасні люди почали регулярно носити простий одяг приблизно 170 000 років тому, під час передостаннього льодовикового періоду Фото: Live Science

Але є свідчення того, що гомініни, тобто група, куди входять сучасні люди й близькі нам вимерлі родичі, носили одяг набагато раніше. За словами Іво Верхеєна з Тюбінгенського університету, що в Німеччині, стародавні люди могли носити шкури ведмедів приблизно 300 тисяч років тому. Про це свідчать сліди на кістках ведмедів, що залишилися після зняття шкур.

Хоча це безпосередньо не доводить, що гомініни носили шкури ведмедя на собі, вони могли використовувати їх для облаштування свого житла. Але в той час середня температура на Землі була приблизно на 2 градуси за Цельсієм нижчою, а тому вчені припускають, що все-таки ведмежі шкури могли використовувати стародавні люди для того, щоб зігрітися.

За словами Яна Гіллігана із Сіднейського університету, що в Австралії, різні групи стародавніх людей, імовірно, неодноразово починали та припиняли носити одяг протягом усієї історії.

Наприклад, між 32 000 і 12 000 років тому, до кінця останнього льодовикового періоду, жителі острова Тасманія ховалися від холоду в печерах. Але археологічні дані показують, що вони шили одяг зі шкур тварин. Але потім стало тепліше, і вони перестали носити одяг.

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