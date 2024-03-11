Доісторичний пірсинг: де і як наші предки носили на обличчі прикраси 11 000 років тому (фото)

Учені знайшли переконливі докази того, що наші давні предки, як і сучасні люди, носили пірсинг на обличчі та вухах.

Більшість батьків обережно ставляться до пірсингу і дозволяють дітям робити проколи на обличчі, а часом і у вухах, лише після досягнення повноліття. Тепер учені вважають, що таких самих стандартів дотримувалися і наші давні предки, які жили на Землі 11 000 років тому, пише Daily Mail.

У новому дослідженні команда з Університету Анкари виявила понад сотню прикрас, похованих у могилах людей віком 11 0000 років. Останки були знайдені на археологічному об'єкті Бончуклу Тарла в Туреччині.

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Дослідники вивчили рештки та виявили докази того, що стародавні люди, як і сучасні, використовували пірсинг і різні прикраси. Автори дослідження виявили, що доісторичний пірсинг носили як жінки, так і чоловіки, проте всі вони, як показує аналіз, були дорослими. Автори дослідження припускають, що перфорація тіла, ймовірно, була певним ритуалом, який проводився після досягнення повноліття. У жодному з дитячих поховань на місці розкопок не було виявлено слідів прикрас.

Археологи виявили найбільш ранні свідчення перфорації тіла в скелетах віком 11 000 років Фото: Ankara University

Більшість прикрас були знайдені командою поруч із вухами та підборіддям, що є доказом — стародавні люди носили пірсинг. За словами команди, 85 зі 100 прикрас зберегли цілісність і були виготовлені з вапняку, обсидіану або річкової гальки. Прикраси також мали різні форми й розміри та використовувалися, як вважають вчені, для пірсингу вух і нижньої губи.

Аналіз показує, що пірсинг був тільки у дорослих Фото: Ankara University

За словами співавтора дослідження Емми Байсал, їхня нова робота дає перше уявлення про мету, з якою робили та носили найбільш ранній пірсинг. Команда також зазначає, що отримані ними результати вкотре показують, що традиції, які досі є частиною нашого життя, насправді були розвинені тисячі років тому. Передбачається, що вони зародилися в постійних селах Західної Азії понад 10 000 років тому.

Команда з Університету Анкари виявила понад 100 прикрас, які були поховані в могилах людей віком 11 000 років Фото: Ankara University

Крім того, Байсал вважає, що отримані результати дають додаткові засоби для вивчення того, як люди в минулому висловлювали свою ідентичність через зовнішній вигляд. Команда зазначає, що знайдені ними прикраси були надзвичайно складними. Серед останків було знайдено намисто, браслети та підвіски, а також прикраси, які носили у вухах і на нижній губі.

Раніше Фокус писав про те, що пірсинг назавжди змінює нашу шкіру: вчені розповіли, як проколювання впливає на нас.