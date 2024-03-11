Знайдено найбільше поховання жертв чуми в Європі: у могилі може бути до 1500 тіл

Незвичайна і моторошна знахідка на місці будинку для людей похилого віку претендує на звання наймасовішого поховання жертв за часів, коли в місті панувала безжальна епідемія.

У Нюрнберзі, Німеччина, археологи натрапили на незвичайну знахідку: величезне поховання, в якому, як вважається, покояться останки сотень жертв чуми і, можливо, це найбільша в Європі знахідка такого роду. Наразі ними виявлено вже понад 500 тіл, а за оцінками, у восьми розкопаних ямах їх може бути до 1500. Датовані XVII століттям, ці останки розповідають про кризу суспільства, яке вдавалося до масових поховань, коли чума спустошувала кожен населений пункт на своєму шляху, пише ScienceAlert.

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Чума, хвороба, відповідальна за найбільш смертоносні пандемії в історії, включно з Чорною смертю, не залишала видимих слідів на кістках. Таким чином, для підтвердження того, що ці люди були жертвами, вченим необхідно провести аналіз ДНК, щоб виявити її бактерію. Утім, наявність артефактів та історичних записів на місці розкопок, як-от записки від 1634 року, в якій детально описується руйнівний спалах у Нюрнберзі, підтверджує їхні здогадки. Ця записка, а також радіовуглецеве датування і знахідки матеріалів допомагають віднести поховання до періоду важких часів у місті, йдеться у зверненні Департаменту зі збереження спадщини Нюрнберга, у зв'язку з відкриттям.

Знайдене місце поховання являє собою важливу главу в минулому Нюрнберга. На відміну від тих, хто спочиває на спеціально відведених чумних цвинтарях, цих людей поховали нашвидкуруч, що свідчить про те, що хвороба завдала місту величезної шкоди, і люди просто не мали сил і можливості ховати всіх за процедурою. Ця знахідка відкриває рідкісний, всеосяжний погляд на вплив чуми на найрізноманітніші верстви суспільства, від дітей до людей похилого віку, та силу, з якою вона в мить могла змінити будь-які підвалини в суспільстві.

Тривалі розкопки і вивчення цих останків обіцяють пролити світло на поворотний період європейської історії, який досі є досить невивченим. У міру того як дослідники продовжуватимуть свою роботу, знахідки з Нюрнберга сприятимуть нашому розумінню того, як минулі суспільства справлялися з катастрофічними пандеміями. Дбайливе поводження з останками та їхній поглиблений аналіз свідчать про прагнення суспільства зберегти свою багату, хоча й похмуру історичну спадщину.

Раніше Фокус писав про винуватців чорної чуми. Вчені припускають, що зовсім не щури були джерелом поширення хвороби в середньовіччі.

Також Фокус писав про те, що чума бродила Європою за тисячоліття до епідемії. У тисячолітніх зубах древніх британців приховано одкровення: предки страшної Чорної Смерті з'явилися на британській землі набагато раніше, ніж припускали вчені.