Давньогрецькі секрети правильного харчування все ще загадка: чому вони їли, лежачи на лівому боці

Древні греки та римляни їли лежачи. Вчені мають тільки теорії, чому так, але точної відповіді ніхто не знає.

У стародавні часи меблі, відомі під назвою Клайн (або Ανάκλινδρο грецькою мовою), відігравали важливу роль в обідніх звичках греків і римлян під час їхніх світських прийомів. На відміну від наших сучасних обідніх столів і стільців, ці розкладні дивани дозволяли людям їсти і пити лежачи, в неквапливій та невимушеній манері, пише GreekReporter.

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Якщо ви коли-небудь бачили зображення давніх греків, що лежали на лівому боці під час симпозіумів, або римлян на своїх банкетах, ви можете здивуватися, чому вони віддавали перевагу одній стороні, а не іншій. Ця цікава традиція роками спантеличувала істориків і класиків.

Деякі теорії припускають, що це пов'язано зі зручністю мати вільну праву руку для керування посудинами, але художні зображення демонструють варіації, які ускладнюють це пояснення.

Одна з основних теорій пов'язує практику лежання на спині з анатомією та травленням людини. Природна кривизна шлунка може впливати на те, як шлункові кислоти взаємодіють у положенні лежачи.

У положенні лежачи на лівому боці травлення може покращитися, оскільки це положення забезпечує більше місця для їжі, не викликаючи водночас кислотного рефлюксу, що є поширеною проблемою в положенні лежачи на правому боці.

Фото: Wikimedia Commons

Попри тривалі дебати про точні причини, практика лежати під час обіду проіснувала століттями, що свідчить про те, що вона була зручною і практичною для середземноморських суспільств.

Цікаво, що соціальна динаміка відіграла певну роль у формуванні цих звичок. Деякі експерти припускають, що їсти лежачи, коли вас обслуговують інші, було ознакою влади та розкоші, якими насолоджувалася еліта Нижчі за соціальною ієрархією, ті, хто міг собі це дозволити, наслідували цей невимушений стиль.

У Стародавній Греції обідні дивани призначалися насамперед для чоловіків, зрідка поширюючись і на жінок, які виконували під час трапези різні ролі, від обслуги до музикантів.

Однак у Стародавньому Римі звичаї змінилися. Якщо в Греції жінок здебільшого не допускали до бенкетів, то в Римі дозволили жінкам з вищого класу приєднатися до чоловіків і відпочивати під час трапези.

Клайни слугували "односпальними ліжками", на яких розміщувалися додаткові люди під час симпозіумів, чоловічих пиятик, що відбувалися після вечері. Андрон, чоловіча їдальня, мала від семи до п'ятнадцяти ліжок, розташованих уздовж стін, кожне з яких мало невеликий столик і табуретку. Замість того, щоб лежати рівно, учасники спиралися на ліві лікті, а правими руками їли і пили.

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