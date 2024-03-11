Великий обман XVIII століття: як шахова "машина" перемогла Франкліна і Наполеона (фото)

Диво техніки XVIII століття не просто зачаровувало своїм дизайном, але й кмітливістю, оскільки Механічний турок переміг багатьох відомих шахістів свого часу. Не пощадив він великого стратега Наполеона і "батька обчислювальної техніки" Беббіджа.

У 1997 році суперкомп'ютер Deep Blue від IBM вписав своє ім'я в історію штучного інтелекту, перемігши чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова. Це стало важливою віхою в розвитку ШІ, продемонструвавши можливості машин в опануванні таких складних ігор, як шахи, пише IFLScience.

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Шахи з безліччю можливих ходів — непросте завдання для машини. Для цього знадобилися десятиліття розвитку обчислювальної техніки, а у випадку з AlphaZero від Google — лише чотири години, щоб навчитися грати після того, як вона зрозуміла правила.

Однак у 1770 році Вольфганг фон Кемпелен представив шаховий пристрій під назвою "Механічний турок" австрійській імператриці Марії-Терезії, щоб справити на неї враження. Цей геніальний винахід виглядав як диво техніки — велика шафа з гвинтиками, шахова дошка і гуманоїд з годинниковим механізмом, який пересував шахові фігури.

Механічний турок

Манекен мав чорну бороду і сірі очі й був одягнений у турецький халат і чалму, який ще часто називають "традиційним костюмом східного чаклуна". В лівій руці він тримав довгу османську курильну трубку.

Перед показом фон Кемпелен перевернув шафу, щоб показати, що вона порожня, окрім механізмів, і підняв одяг гуманоїда, щоб довести, що під ним не було людини чи іншого обману. Потім він влаштував велике шоу, заводячи автоматона, як годинник, доки той не почав діяти і не почав пересувати фігури по дошці.

Механічний турок вирушив у європейське турне, граючи в шахи з такими видатними постатями, як Наполеон Бонапарт, Чарльз Беббідж (якого часто називають "батьком обчислювальної техніки") і Бенджамін Франклін, здобуваючи перемоги, які залишали багатьох у захваті.

Протягом двох десятиліть Механічний турок спантеличував аудиторію, підживлюючи спекуляції про його справжню природу. Дехто вважав, що це справжній автоматон, тоді як скептики підозрювали обман. Він пристойно грав у шахи, знав правила, як на той час, і демонстрував тактичну майстерність. Насправді, вона грала так добре, як можна було б очікувати від пристойного шахіста, замкненого в шафі, за таких умов.

Однак у 1857 році син останнього власника розкрив секрет досконалості Механічного турка. Це була не окрема машина, а прихований шахіст, який керував нею всередині шафи. Шахові фігури були магнітними і відповідали прихованій під ними шаховій дошці. Використовуючи пантограф, оператор міг маневрувати механічною рукою автомата над дошкою, роблячи ходи на основі дій суперника.

По суті, Механічний турок був шахістом, хитро захованим у шафі, який влаштовував театральну виставу, що обманювала навіть таких людей, як Бенджамін Франклін і Наполеон Фото: Вікіпедія

По суті, Механічний турок був шахістом, хитро захованим у шафі, який влаштовував театральну виставу, що обманювала навіть таких людей, як Бенджамін Франклін і Наполеон.

Хоча спадщина Механічного турка побудована на обмані, вона виділяє історичне захоплення автоматонами і людське захоплення машинами, які, здається, кидають виклик нашому розумінню того, що є можливим.

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