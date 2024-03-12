Дуже дивне місце. В океані є каньйон, де мешкають химерні невідомі науці види (фото)

Вчені вперше знайшли це місце на глибині близько 5000 метрів і сподіваються виявити тут не менше сотні видів, раніше невідомих науці.

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети та приховує безліч таємниць. За деякими оцінками дослідників, нам сьогодні відома лише маленька дещиця біорізноманіття, яке ховається в морській воді. Нове дослідження вчених стало ще одним підтвердженням: біля узбережжя Нової Зеландії в жолобі Баунті вчені виявили щонайменше 100 нових видів, кожен з яких дивніший за попередній, пише IFLScience.

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Під час дослідження команда з Національного інституту досліджень води та атмосфери Нової Зеландії (NIWA) вирушила в тритижневу подорож на дослідницькому судні "Тангароа". Експедиція була зосереджена в жолобі Баунті біля східного узбережжя Південного острова Нової Зеландії.

Нові види риб, відкриті нещодавньою експедицією Фото: Ocean Census/NIWA

Команда з двох десятків учених досліджувала 800-кілометрову зону жолоба, на глибині до 4800 метрів їм вдалося зібрати близько 1800 різних зразків. Вчені все ще продовжують аналізувати зібрані зразки, проте припускають, що загалом їм вдасться виявити понад сотню нових видів, зокрема десятки молюсків, три риби, креветки, головоногих молюсків і новий вид коралів.

За словами співкерівника експедиції, професора Алекса Роджерса, дійсно цікавим видається те, що вченим вдалося виявити одразу три раніше невідомі науці види риб. Водночас команда зазначає, на жаль, не всі види можна легко зарахувати в таксономічне древо життя. Наприклад, один екземпляр виявився особливо заплутаним: вчені досі не знають, чи належить він до морських зірок, анемонів, чи є істотою, схожою на зоантиду. Наразі, за словами команди, цю істоту складно віднести до будь-якої з цих категорій.

Новий вид креветок-зап'ятих, також відомий як креветка з капюшоном Фото: Ocean Census/NIWA

Попередні дослідження показують, що наразі 91% видів в океані все ще залишаються невідомими науці, в той час, як понад 80% світового океану все ще не нанесені на карту і не досліджені. На щастя, з кожним роком нам вдається дізнатися все більше про види, що мешкають у найглибших частинах океану.

Зазначимо, що організація Ocean Census, заснована Японським фондом Nippon і британською групою Nekton, поставила собі за мету задокументувати 100 000 нових видів за десятиліття, перш ніж вони потенційно зникнуть через багато проблем, з якими стикаються світові океани, як-от забруднення, надмірний вилов риби та зміна клімату.

Дослідники вважають, що цей екземпляр являє собою новий рід чорних коралів Фото: Ocean Census/NIWA

Раніше Фокус писав про те, що в найтемніших глибинах океану знайдено новий вид моторошних черв'яків.