У небі з'явиться нова "зірка": космічний вибух цього року буде видно неозброєним оком (фото)

Коли мертва зірка поглинає багато речовини свого сусіда, то відбувається яскрава вибухова подія.

Астрономи очікують, що цього року в нічному небі можна буде побачити рідкісну подію — вибух нової. І цей вибух можна буде спостерігати неозброєним оком, пише Space.

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У космосі існують такі подвійні системи, які складаються з великої зірки червоного гіганта та відносно невеликої зірки білого карлика. Остання є щільним залишком померлої зірки. Ці зірки розташовані настільки близько, що в міру того, як червоний гігант стає нестабільним через зростаючу температуру і тиск, він скидає свої зовнішні шари на білого карлика. Накопичення цієї речовини нагріває щільну атмосферу білого карлика настільки сильно, що це спричиняє термоядерну реакцію, внаслідок якої утворюється спалах нової. І іноді такий процес повторюється з певною періодичністю.

Саме такий вибух новою можна буде спостерігати в нічному небі в період з березня до вересня 2024 року, але коли саме він станеться, наразі достеменно не відомо.

Спалах нової трапиться в подвійній зоряній системі Т Північної Корони, розташованій на відстані 3000 світлових років від нас, що складається з білого карлика і червоного гіганта, які обертаються один навколо одного.

Вибух нової буде видно в сузір'ї Північної Корони, яке утворює півколо зірок. Очікується, що спалах нової буде таким же яскравим, як Полярна зірка в нічному небі, але ця подія не триватиме понад тиждень.

Коли мертва зірка поглинає багато речовини свого сусіда, то відбувається яскрава вибухова подія Фото: NASA

Спалах нової в Т Північної Корони відбувається приблизно кожні 80 років. Ця повторювана нова востаннє з'явилася в 1946 році. За словами вчених, у нашій галактиці існує всього 5 зоряних системі, де відбуваються повторювані нові.

Щоб побачити вибух нової, потрібно буде дивитися на сузір'я Північної Корони, яке розташоване між сузір'ями Волопас і Геркулес. Спалах нової виглядатиме як яскрава "нова" зірка в нічному небі.

Зазвичай такі подвійні зірки мають зоряну величину +10, тому їх не можна побачити неозброєним оком, але під час вибуху нової зоряної системи матиме зоряну величину +2.

Сузір'я Північна Корона в нічному небі Фото: Wikipedia

За словами вчених, коли вибух нової досягне піка яскравості, то його можна буде побачити неозброєним оком протягом кількох днів, а потім протягом тижня за допомогою бінокля. Після цього зоряна система повернеться до своєї звичайної яскравості, щоб знову через 80 років з'явилася чергова вибухова подія.

Як уже писав Фокус, астрономи розкрили загадку зірки Бетельгейзе і з'ясували, чому вона обертається швидше, ніж повинна. Автори нового дослідження припускають, що кипляча поверхня червоного надгіганта може створювати ілюзію.

Також Фокус писав про те, що астрономи змогли підтвердити дані про швидкість розширення Всесвіту, отримані за допомогою телескопа Габбл, використовуючи спостереження телескопа Вебб. Але це не вирішило головної загадки.