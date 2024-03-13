Ядерний проєкт Росії та Китаю на Місяці: що країни збираються побудувати на супутнику Землі

Новий проект націлений на забезпечення енергією майбутньої спільної місячної бази, яку КНР і РФ планують будувати разом.

"Роскомос" заявив про те, що спільно з Китаєм планує побудувати на Місяці ядерний реактор до 2035 року. Цей реактор має забезпечити електроенергією майбутню місячну базу, яку також планують разом побудувати КНР і РФ, пише Space.

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Ще 3 роки тому "Роскосмос" і Китайське національне космічне управління (CNSA) оголосили про спільний намір побудувати на Місяці базу під назвою Міжнародна наукова місячна станція.

Хоча спочатку заявлялося про те, що на цій базі зможуть працювати астронавти з різних країн, найімовірніше, астронавти NASA не зможуть туди потрапити. І причина криється в досить холодних відносинах між США і Китаєм, а також з Росією через її вторгнення в Україну.

Тепер же стало відомо, що "Роскосмос" планує спільно з CNSA планує побудувати ядерний реактор на Місяці, який вироблятиме електроенергію для майбутньої місячної бази. Термін реалізації цього проєкту позначено як 2033-2035 роки.

Згідно з повідомленням "Роскомоса", будівництво ядерного реактора відбуватиметься без участі людини, і необхідні технологічні рішення для виконання цього завдання "майже готові". Ядерні реактори, ймовірно, будуть необхідні для підтримки діяльності майбутніх баз на Місяці, оскільки сонячні панелі не зможуть створювати достатньої кількості електроенергії. Поки що точно не зрозуміло, який розмір і форму матиме ядерний реактор на Місяці, який планує створити РФ разом із Китаєм.

Тепер же стало відомо, що "Роскосмос" планує спільно з CNSA планує побудувати ядерний реактор на Місяці, який вироблятиме електроенергію для майбутньої місячної бази. Термін реалізації цього проєкту позначено як 2033-2035 роки. Фото: space.com

Ні Росія, ні Китай ще жодного разу не відправляли своїх астронавтів на Місяць, хоча останній вже давно заявляє про плани зробити це до кінця десятиліття. У рамках підготовки до цього польоту Китай проведе випробування нових величезних багаторазових космічних ракет, як уже писав Фокус.

Водночас КНР більш щаслива, ніж РФ у плані вивчення Місяця. Минулого року перша за 47 років російська місячна місія закінчилася катастрофою, коли посадковий апарат "Луна-25" врізався в місячну поверхню, як уже писав Фокус.

Але Китай починаючи з 2013 року успішно доставив на Місяць уже 3 посадкових апарати. Останній з цього списку, "Чан'е-5" зібрав на Місяці зразки місцевої породи, які були доставлені на Землю. Цей подвиг Китай спробує повторити з місією "Чан'е-6", як уже писав Фокус. Особливість цієї місії полягає в тому, що вперше в історії мають бути зібрані зразки місячної породи на зворотному боці супутника Землі.

Також Фокус писав про ще одну важливу для Китаю місію на Місяць, яка відбудеться 2028 року і закладе основу для майбутньої місячної бази.

Нагадуємо, що NASA відправить водне послання для інопланетян, розміщене на зонді, який вивчатиме супутник Юпітера Європу, як уже писав Фокус.