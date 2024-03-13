Змиритися і довіритися життю: 4 простих кроки на шляху до здобуття щастя
У наш час мало хто може назвати себе повністю щасливим. Завжди то там, то тут є якісь нюанси, що заважають нам повною мірою відчути щастя, але вчені розповіли, як з ними боротися.
Прагнення щастя — спільна мета мільйонів людей по всьому світу, але його досягнення часто схоже на проходження складного лабіринту. Це мандрівка, яка потребує розуміння, терпіння, а іноді й підказок ззовні. Саме тут на допомогу приходять експерти, які пропонують унікальний погляд на щастя, заснований як на науці, так і на особистому досвіді, пише Make It.
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Директор Центру точного харчування і здоров'я при Університеті Арізони і письменник Флойд Чілтон пояснює, що наш мозок жорстко налаштований на виживання, а отже, часто за замовчуванням відчуває страх і тривогу — пережитки потреби наших предків відбиватися від загроз. Цей інстинкт, хоча й корисний у дикій природі, у сучасному світі може призвести лише до непотрібного стресу. Для боротьби з цим він пропонує чотириступеневий підхід до культивування більш щасливого мислення. До нього входять такі елементи:
- Свідомість. Перший крок включає в себе визнання двоїстості нашого розуму: свідомого і несвідомого. Наш несвідомий розум може викликати негайні, часто негативні реакції на ситуації, тоді як наш свідомий розум опрацьовує речі повільніше і вдумливіше. Усвідомлення цієї відмінності дає нам змогу обирати, до якого розуму прислухатися. Самому поняттю свідомості присвячено безліч досліджень.
- Усвідомленість. Це передбачає більш глибоке вивчення наших негативних думок та емоцій, щоб зрозуміти їхнє коріння. Простежуючи витоки цих почуттів, ми можемо почати бачити їх у новому світлі й не дати їм керувати нашим сьогоденням.
- Смирення. Чілтон виступає за те, щоб визнавати свої емоції, але не дозволяти їм диктувати нам наші дії. Такі техніки, як медитація, можуть допомогти нам краще усвідомити свої почуття і прийняти свідоме рішення не пригнічувати їх. Йдеться про те, щоб пропустити перевантажений емоційний поїзд, не сідаючи на нього, і дозволити всьому стресу вирушити далі, не затримуючись усередині.
- Довіра. Останній крок — це прийняття життєвого шляху з упевненістю в тому, що все відбувається не просто так. Він заохочує більш спокійний підхід до життя, дозволяючи повірити, що якщо не чинити опір, а плисти за течією, то все само собою стане на свої місця.
Наш розум охоплює безліч галузей, які найрізноманітнішим чином взаємодіють одна з одною, іноді заважаючи нам, а іноді даючи переваги, кажуть дослідження. Поради ж Чілтона якоюсь мірою поєднують у собі наукові розуміння оточуючого нас середовища і духовні настанови, пропонуючи нам практичну дорожню карту до щасливішого життя. Дотримуючись цього методу, ми можемо навчитися з більшою легкістю орієнтуватися у своєму внутрішньому світі та змінювати свій погляд на життя крок за кроком.
Раніше Фокус писав про те, в якому віці люди почуваються найщасливішими. Дуже часто представники всіх вікових категорій почуваються не такими щасливими, як хотілося б. Чи може наука точно визначити етапи в нашому житті, коли ми досягаємо розквіту щастя?
Також Фокус писав про те, скільки грошей нам потрібно для щастя і чи існує якась фінансова межа. Вчені провели мета-аналіз, щоб розібратися, чи достатньо нам бути тільки багатими, щоб бути щасливими.
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