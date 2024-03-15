Успішний політ, але не зовсім: як пройшов запуск ракети Starship компанії Ілона Маска (відео)

Компанія SpaceX відправила гігантську мегаракету в космос, але не все пішло за планом, як і під час минулих двох випробувань.

Після двох невдалих випробувальних запусків у космос найбільшої та найпотужнішої ракетної системи у світі Starship від компанії SpaceX Ілона Маска, 14 березня відбувся третій політ. Хоча він був набагато успішнішим за два попередні, все ж дві головні складові Starship не дожили до м'якого приземлення, пише Space.

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14 березня з космодрому компанії SpaceX у штаті Техас відбувся третій випробувальний запуск мегаракети Starship, яка в повністю зібраному вигляді має висоту 122 метри. Вона складається з двох компонентів: ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship, який знаходиться над нею і має висоту 50 метрів.

Два випробувальні польоти мегаракети торік закінчилися вибухами, але інженери SpaceX використовували отримані дані і внесли технологічні зміни, щоб третій політ виявився успішним. У принципі, можна сказати, що він пройшов точно краще, ніж минулі два польоти. Одним із важливих досягнень є те, що космічний корабель полетів у космос і вперше досяг орбітальної швидкості. Але для обох складових ракетної системи Starship все закінчилося не дуже добре.

Фото: Starship

За кілька секунд після запуску всіх 33 двигунів Raptor, якими оснащено перший ступінь мегаракети, Starship вирушила у свій третій випробувальний політ. До речі, це сталося як під час святкування 22-річчя компанії SpaceX.

Фото: Starship

Високо в небі два ступені Starship розділилися приблизно через 2 хвилини 45 секунд після старту, і ракета-носій Super Heavy почала підготовку до приводнення в Мексиканській затоці, а космічний корабель Starship полетів у космос. Але двигуни першого ступеня мегаракети не запустилися, а тому вона просто впала.

Важливо зазначити, що нова мегаракета SpaceX, призначена для доправлення корисного навантаження і людей на навколоземну орбіту, Місяць і Марс, має бути багаторазовою. Тобто і ракета-носій, і космічний корабель зможуть виконувати багато польотів, адже передбачено їхнє м'яке повернення на Землю.

Водночас космічний корабель, який полетів у космос, все ж таки не вийшов на навколоземну орбіту, а увійшов у суборбітальну фазу польоту. Очікувалося, що через 65 хвилин корабель м'яко приводниться в Індійському океані, але під час входу в атмосферу зв'язок із кораблем було втрачено і він також просто впав.

Фото: Starship

Хоча випробування пройшло не зовсім успішно, представники SpaceX заявили, що все ж вдалося досягти кількох ключових цілей під час польоту. Причини чергової катастрофи тепер будуть досліджені, щоб зрозуміти, що ж сталося і з ракетою-носієм та космічним кораблем, які разом складають мегаракету Starship.

Але компанії SpaceX потрібно терміново вирішувати технологічні проблеми і показати, що ракетна система може успішно виконувати поставлені завдання. Як мінімум тому, що компанія Ілона Маска уклала контракт з NASA на доставку астронавтів на поверхню Місяця у 2026 році за допомогою посадкового корабля, який є однією з версій космічного корабля Starship. Тобто у SpaceX залишилося мало часу, щоб NASA підтвердило, що корабель готовий до використання в історичній місячній місії.

Як уже писав Фокус, вчені вважають, що уламки міжзоряного метеорита, який впав на Землю 10 років тому, не були знайдені минулого року. Дослідження припускає, що ці уламки мають земне походження і їм 790 тисяч років.

Що стосується SpaceX, то вже вкотре спостерігачі за небом стали свідками дивного явища, яке створюють ракети компанії Ілона Маска після виконання місії, як уже писав Фокус .