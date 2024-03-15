"Кров у жилах" Землі рухається не так, як раніше: природний стік річок по всьому світу порушено

Нове дослідження показує раніше невідомий наслідок зміни клімату — нагрівання планети безпосередньо впливає на сезонний річковий стік.

Кліматичній кризі планети присвячені останні кілька десятиліть досліджень вчених: у результаті нам відомо, що вона вже тут, здебільшого зміни клімату Землі спричинені людською діяльністю, а в майбутньому на нас чекають ще більш екстремальні хвилі спеки, посухи та лісових пожеж. У новому дослідженні вчені виявили ще один не очевидний наслідок зміни клімату — вона змінює сезонний річковий стік, пише SciTechDaily.

Результати роботи команди з Університету Лідса і Південного університету науки та технологій у Китаї показують, що ці зміни в річкових стоках торкнулися крайніх північних регіонів Америки, Росії та США. Вчені побоюються, що ця ситуація може створити ризики для водної безпеки та природних екосистем.

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Під час дослідження вчені проаналізували історичні дані, зібрані з понад 10 000 гідропостів у всьому світі в період з 1965 по 2014 роки. Результати показують, що 21% з них показали значні зміни в сезонному підвищенні й зниженні рівня води. Вчені використовували реконструкції на основі даних і сучасне моделювання — їм вдалося показати, що наразі стоки річок менш схильні змінюватися залежно від сезону в широтах вище 50° пн. ш., ніж раніше. Автори дослідження також впевнені, що це безпосередньо пов'язано зі змінами клімату.

Зазначимо, що в цій роботі вченим уперше вдалося виключити з аналізу пряме втручання людини, таке як управління водосховищами або забір води. Фактично вони зосередилися лише на вивченні сезонності річкового стоку.

За словами провідного автора Хун Ван, доктора філософії з Університету Лідса і Південного університету науки й технологій у Китаї, результати їхньої роботи показують, що підвищення температури повітря фундаментально змінює природні закономірності річкового стоку.

Результати також свідчать про те, що підвищення глобальної температури на планеті послаблюють сезонності річкового стоку. Простими словами, чим більше нагріватиметься планета, тим стійкіше і значно зменшуватиметься сезонність річкового стоку по всій планеті.

Раніше Фокус писав про те, що кліматична криза може відкрити нові "Врата пекла" в Росії та Канаді.