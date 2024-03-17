Захід єдності: як зароджувалася і вмирала перша у світі імперія

Серед усіх імперій, що існували коли-небудь, саме Аккадська імперія поклала початок багатьом звичним для них практикам. Хоч вона і не проіснувала довго, її спадщина щільно вкоренилася в майбутніх державах.

Аккадська імперія, що виникла в період з 2334 до 2218 року до н. е. за часів правління Саргона Великого, змінила ситуацію в стародавній Месопотамії (нині частина Іраку). До приходу Саргона ця територія була розрізненим місцем, де різні міста-держави трималися віддалік одне від одного. Саме Саргон змусив усіх їх сісти за один стіл, об'єднавши під одним прапором ці міста. Цей крок не тільки вписав ім'я Саргона в історію, а й послужив прикладом для майбутніх імперій, як об'єднувати різні регіони, пише IFLScience.

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Фактичне місце розташування Аккада, центру імперії, залишається загадкою як для істориків, так і для археологів. Вважається, що він розташовувався вздовж річки Євфрат, але точне місце розташування досі залишається предметом суперечок. Незважаючи на невизначене місце розташування, вплив Аккада був незаперечним. Імперія Саргона простягалася від Перської затоки до Середземномор'я, можливо, навіть до Криту. Ця імперія, що розрослася, принесла золоту добу торгівлі, мистецтва, науки і навіть познайомила світ із першою поштовою системою — тоді повідомлення відправляли на глиняних табличках, загорнутих у ще більший шар глини.

У центрі імперії стояв Саргон, лідер, який знався на відданості. Він поставив на ключові пости в імперії довірених осіб, зокрема свою дочку Енхедуанну, яка увійшла в історію як перший у світі відомий автор. Правління Саргона тривало 56 років, і його наступники, незважаючи на повстання і внутрішні чвари, продовжували розширювати межі його імперії. Нарам-Сін, онук Саргона, був одним із видатних правителів імперії, що прославився своїми військовими подвигами, але також відзначений за свою гординю, яка, згідно з легендою, розгнівала богів і призвела до падіння всієї імперії.

Але дослідження кажуть, що в кінцевому рахунку, крах Аккадської імперії міг бути спричинений більш реальною причиною: зміною клімату. Ця стародавня екологічна криза, ймовірно, спричинила голод, порушивши торгівлю і послабивши самі основи імперії. У результаті Аккаду стало важко протистояти повстанням і вторгненням. Останні правителі Аккада, Дуду і Шу-Турель, побачили, як їхній вплив слабшає, і колись велике місто зникає в анналах історії, залишаючи по собі спадщину єдності, інновацій і суворе нагадування про силу природи.

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