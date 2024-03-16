Зубріння матеріалу не допоможе: учені відкрили найкращий спосіб запам'ятовувати інформацію

Наша пам'ять є складною сукупністю різних процесів і нещодавно вчені виявили, що популярний підхід зубріння може бути марним, якщо нашою метою є засвоєння матеріалу.

Дослідники з Темпльського університету і Піттсбурзького університету поділилися отриманими відомостями про те, які хитрощі використовує наш мозок, щоб краще запам'ятовувати інформацію. Їхнє дослідження відкриває завісу над процесами, що керують нашою пам'яттю, і говорить про те, що універсальний підхід до навчання є помилковим. Навпаки, для поліпшення запам'ятовування матеріалу можна змішувати заняття з різною обстановкою і розподіляти їх за часом, пише The Week.

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Під час експериментів дослідників учасникам показували пари предметів і сцен. Іноді ці пари були однаковими протягом усіх занять, а іноді предмет залишався колишнім, а сцена навколо нього змінювалася. Під час дослідження вчені з'ясували, що наш мозок краще засвоює інформацію, коли в ній є деяка різноманітність. Виявляється, якщо ми бачимо один і той самий предмет у різних сценах, він краще закріплюється в пам'яті.

Емілі Коуен, яка відігравала головну роль у цьому дослідженні, розповіла, що вони вивчали, як час впливає на нашу здатність запам'ятовувати певну інформацію. Але обстановка, яка відіграє важливу роль у процесі, стала для них несподіванкою. Порівнюючи, як ми згадуємо інформацію протягом коротких періодів і більш тривалого часу, вони з'ясували, що ключем до успіху є зовсім не практика повторювати щось знову і знову. Справжнє запам'ятовування відбувається, коли ми трохи змінюємо те, що вивчаємо, і між заняттями минає деякий час.

Це дослідження просуває доволі важливу і незвичну ідею: те, як ми розподіляємо час між заняттями і вносимо різноманітність у матеріал, що вивчається, може істотно вплинути на те, наскільки добре ми його запам'ятовуємо. Наприклад, якщо ви намагаєтеся запам'ятати деталі історичної події, вам буде корисно повернутися до цієї теми протягом кількох днів і поглянути на неї з різних боків або з різних джерел. Такий підхід не тільки поглиблює наше розуміння предмета, а й робить ці спогади більш стійкими. Коуен закликає до дії викладачів, студентів і всіх, хто зацікавлений у поліпшенні своєї пам'яті, а також вважає, що традиційні заняття із зубріння матеріалу, можливо, настав час оновити, а може і зовсім виключити з можливих підходів

Раніше Фокус писав про те, що наші пальці мають власну унікальну пам'ять. Вчені з'ясували, що наші пальці рук посилають дуже інформативні сигнали мозку про предмет, який ми тримаємо. Ба більше, вони здатні порівнювати його з минулим предметом у нас у руках.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили в нашому мозку математичні нейрони. У дослідженнях вчених брали участь дев'ять добровольців. Завдяки вивченому матеріалу вдалося дійти висновку — в мозку людини існують нейрони, що активуються під час певних математичних операцій.

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