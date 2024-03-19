Пережиток 13-го століття: чому в чоловічому та жіночому одязі ґудзики розташовані на різних сторонах

Історики пояснили, звідки взялася така відмінність і навіщо вона була потрібна.

Історики розповіли, звідки з'явилася традиція пришивати ґудзики в чоловічих сорочках праворуч, а на жіночих — ліворуч, пише IFLScience.

Одна з теорій полягає в тому, що на чоловічому одязі ґудзики розташовувалися з правого боку, щоб одяг не заважав під час фехтування.

"Джентльмени носили шпагу на лівому боці, щоб її можна було швидко витягнути правою рукою. Якби куртка застібалася справа наліво, тоді б руків'я шпаги, найімовірніше, чіплялося б за ґудзики, тож будь-який фехтувальник попросив би куртку, яка застібалася б зліва направо. Ця традиція потім поширилася на інші предмети чоловічого одягу", — каже Пол Кірс, автор книги "Гардероб джентльмена".

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Така теорія пояснює, навіщо чоловікам знадобилися ґудзики праворуч, але не дає відповіді на те, чому в жінок ґудзики були перенесені на інший бік? З цього приводу існує низка теорій.

Одна з них свідчить, що ґудзики у жінок розташовувалися на протилежному боці, щоб їх було легше застібати стороннім людям, наприклад, служницям.

"Коли в 13 столітті було винайдено ґудзики, вони, як і більшість нових технологій, коштували дуже дорого", — каже засновниця бренду жіночих блузок Elizabeth & Clarke Мелані М. Мур.

Оскільки більшість людей були правшами, розташування ґудзиків на жіночому одязі полегшувало людині, що стоїть навпроти них, застебнути сукню.

Мабуть, така особливість перетворилася на одну з ознак багатства, розташування ґудзиків показувало, що ви занадто багаті, щоб одягатися самостійно.

Але є й інша теорія, яка говорить про те, що жіночий одяг застібався з протилежного боку, щоб під час їзди на коні, вітер не пробирався під одяг. Зазначається, що в той час жінки їздили в дамських сідлах і сиділи в них боком.

Невідомо, чому ці стародавні традиції збереглися до наших днів, де чоловіки вже не носять шпаги і мечі, а жінки не їздять у дамських сідлах і одягаються самостійно.

"Різниця в розташуванні ґудзиків у чоловічому і жіночому одязі, по суті, є пережитком 13-го століття, який так і не був виправлений в наші дні. Дизайнери створюють нові образи на основі старих моделей", — каже дизайнерка Наталі Гікс.

Нагадаємо, що подавали на стіл в епоху палеоліту, яку їжу насправді їли печерні люди. Ідея про те, що наші предки їли виключно сире м'ясо або траву, докорінно хибна. Раціон первісних людей вирізнявся різноманітністю і поживністю.