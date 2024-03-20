Планети з алмазів і золоті астероїди: де у Всесвіті заховані скарби

Вчені припускають, що з часом люди зможуть використовувати ресурси космосу, починаючи з рідкоземельних елементів на Місяці та закінчуючи розробкою навколоземних астероїдів і комет. А це, зі свого боку, скоротить вартість і час майбутніх польотів у далекий космос.

Наявні технології поки що не дають змоги людям видобувати позаземні ресурси, які часто можна спостерігати тільки за допомогою телескопів і методів спектроскопії в глибокому космосі.

Тож поки що нам залишається складати список родовищ — найбагатших у Всесвіті, принаймні в тій його частині, яку ми можемо побачити.

Алмазна планета

Планета являє собою гігантський алмаз Фото: Swinburne.edu.au

Астрономи знайшли планету, що складається переважно з вуглецю. Він настільки щільний, що, судячи з усього, більша частина планети являє собою гігантський алмаз.

Команда, яка зробила відкриття, написала, що алмазна планета трохи масивніша за Юпітер, але щільніша за нього більш ніж у 20 разів. Передбачається, що планета — це залишок колись масивної зірки, яка скинула свої зовнішні шари через пульсар, що був по сусідству.

З огляду на масу Юпітера, якби планета була зроблена з цільного алмазу, її вага становила б 37,974 нонільйона каратів (1 нонільйон = 1 з 30 нулями). На жаль, планета розташована на відстані близько 4 000 світлових років від Землі, що робить її недоступною для сучасних технологій.

Море газу на Титані

На Титані хлюпочуться озера з метану Фото: NASA

Найбільший місяць Сатурна Титан розташований ближче до Землі, ніж алмазна планета. Відомо, що на поверхні Титана знаходяться сотні озер, але тільки не з води.

Передбачається, що в цих озерах міститься рідкий метан. Спостереження апарату "Кассіні" показали, що деякі з озер Титана заповнені повністю, а інші — лише частково. Це дає змогу припустити, що на Титані йдуть дощі з природного газу.

Згідно з іншою гіпотезою, на Титані існує підповерхневий рівень рідкого метану, подібний до рівня води на Землі. За деякими оцінками, великі озера на Титані містять понад 130 мільярдів тонн природного газу, що більш ніж у 31 раз перевищує загальні доведені запаси на Землі.

Золотий астероїд

Золота копальня на астероїді Фото: ESA

Дослідники кажуть, що металевий астероїд 3554 Амон може ховати під своєю поверхнею золото, вартість якого становить 20 трлн доларів. Запаси заліза і нікелю — на 8 трлн доларів, кобальту — на 6 трлн доларів і платини на 6 трлн доларів.

Такі оцінки до певної міри підтверджуються іншим дослідженням, яке показало, що золото на поверхню Землі частково було занесене астероїдами.

На стадії розплавленої Землі важкі метали, такі як золото, опускалися в ядро, і тільки після охолодження поверхні метали залишалися на поверхні. Після того як планета охолола, єдиним джерелом золота та інших важких металів став космос, найчастіше — астероїди.

Міжзоряна спиртова хмара

Хмара спирту перебуває в газовій формі, обертаючись навколо центральної зірки Фото: Jodrell Bank Observatory

Масивну хмару метилового спирту було знайдено астрономами в області W3(OH) галактики Чумацький шлях. Її протяжність становить понад 288 млрд км.

Хмара спирту перебуває в газовій формі, обертаючись навколо центральної зірки в зоряному розпліднику, де формуються інші зірки.

Метиловий спирт токсичний для людини і використовується здебільшого в промисловості, включно з хімічними процесами, аерозольним паливом і виробництвом біодизеля і добавок до бензину.

Вода в космосі

Крижаний місяць Юпітера з рекордними запасами води Фото: NASA/ JPL-Caltech

Крім великої кількості води на Землі, в нашій Сонячній системі є місця, які, як вважається, потенційно можуть містити величезні позаземні запаси води.

Одним із головних кандидатів на наявність води в Сонячній системі є крижаний місяць Юпітера. Європа — одне з найгладкіших відомих тіл у Сонячній системі, на ній дуже мало кратерів та інших особливостей поверхні, які в основному обмежуються тріщинами. Багато хто вважає, що Європа — головний кандидат на те, щоб мати під своєю поверхнею великий рідкий океан. Він може підігріватися за рахунок приливної сили Юпітера.

За деякими оцінками, глибина підземних океанів Європи становить 100 км, і вони можуть бути солоними.

Видобуток металів на астероїдах

Астероїди М-типу відрізняються високою концентрацією металів Фото: NASA

Подібно до золотого астероїда Амон вартістю 20 трильйонів доларів, вельми перспективні ресурси Сонячної системи містяться і в інших астероїдах, причому астероїди М-типу мають найбільший потенціал для видобутку рідкісних елементів. Астероїди М-типу вирізняються високою концентрацією металів, включно із залізом і нікелем, і є третьою за чисельністю групою астероїдів у Сонячній системі.

Поки що найдорожчим вважається астероїд (16) Психея, ширина якого становить 280 км.

Висока вартість астероїда, який знаходиться в головному поясі астероїдів, пов'язана з його складом, адже він має бути наповнений величезною кількістю металів. Загальна вартість цих металів, якби їх усі можна було доставити на Землю, за приблизними оцінками становить 10 000 квадрильйонів доларів (простіше кажучи, це одиниця, до якої потрібно дописати 19 нулів — і вийде ця сума).