Забезпечити Землю чистою енергією: на Місяці видобуватимуть гелій-3 по 4 млрд доларів за тонну

Всього 25 тонн рідкісного ізотопу гелію можуть забезпечити чистою енергією на цілий рік таку країну, як США.

Рідкісний ізотоп гелію під назвою гелій-3 може забезпечити всіх жителів Землі чистою енергією. Але в атмосферу планети потрапляє лише невелика кількість гелію-3 з ядра. Вважається, що всього 25 тонн гелію-3 потрібно для того, щоб цілий рік забезпечувати таку країну, як США, чистою енергією. Тому, щоб отримати багато гелію-3, потрібно вирушити на Місяць і там добувати цей рідкісний ізотоп. Компанія зі США під назвою Interlune вже залучила інвестиції в розмірі 15 млн доларів для того, щоб почати видобуток гелію-3 і доставляти його на Землю, пише Interesting Engineering.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Компанія Interlune планує стати першою приватною компанією, яка видобуватиме природні ресурси на Місяці в комерційних цілях. Зараз інженери компанії працюють над створенням посадкового модуля, який зможе виявити концентрацію гелію-3 в обраних місцях на Місяці.

Компанія Interlune планує стати першою приватною компанією, яка видобуватиме природні ресурси на Місяці в комерційних цілях Фото: NASA

Коли два фотони об'єднуються з нейтроном і двома електронами під час процесу термоядерного синтезу на Сонці, то виробляється гелій-3, який потім розносить космосом сонячний вітер. Сонячний вітер з ізотопом гелію, коли досягає Землі, не може доставити більшість із цих частинок на планету через те, що йому заважає магнітне поле Землі. Але деякі з цих частинок все ж потрапляють в атмосферу. Також гелій-3 виробляється в ядрі Землі, а потім виходить на поверхню і потрапляє в атмосферу, звідки він відлітає в космос. Але ядро планети створює не так багато ізотопу гелію. Вчені вважають, що щороку в атмосфері Землі концентрується від 300 грамів до 2 кг гелію-3.

Коли два фотони об'єднуються з нейтроном і двома електронами під час процесу термоядерного синтезу на Сонці, то виробляється гелій-3, який потім розносить космосом сонячний вітер Фото: NASA

Але на Місяці немає атмосфери і немає захисного магнітного поля, а тому ніщо не заважає сонячному вітру доставляти туди гелій-3. Вважається, що на Місяці можна виявити приблизно 1,2 млн тонн гелію-3. За словами Джеральда Кульчинські з Університету штату Вісконсін у Медісоні, вартість тонни гелію-3 на Місяці оцінюють у 4 млрд доларів. Але саме цей рідкісний ізотоп гелію потенційно може дозволити створити величезні запаси чистої енергії.

В Interlune вважають, що видобутий на Місяці гелій-3 може сприяти розвитку різних галузей: від медицини до термоядерного синтезу і квантових обчислень Фото: interestingengineering.com

В Interlune вважають, що видобутий на Місяці гелій-3 може сприяти розвитку різних галузей: від медицини до термоядерного синтезу і квантових обчислень. Передбачається, що цей ізотоп гелію дасть змогу або відкрити нові технології, або прискорити вдосконалення вже наявних.

У компанії Interlune заявляють, що у них є необхідні технології для видобутку гелію-3 на Місяці, які до того ж не потребують великих витрат. Тобто видобуток цього джерела чистої енергії і доставка його на Землю цілком економічно вигідна.

Водночас NASA ще торік заявило про те, що планує у 2032 році почати видобуток корисних ресурсів на Місяці, зокрема й гелію-3.

Коли почнеться видобуток на Місяці рідкісного ізотопу гелію, і хто стане першим у цьому напрямку, поки невідомо. Залишається лише сподіватися, що цей видобуток не завдасть непоправної шкоди супутнику Землі.

Вчені припускають, що з часом люди зможуть використовувати ресурси космосу, починаючи з рідкоземельних елементів на Місяці і закінчуючи розробкою навколоземних астероїдів і комет. А це, зі свого боку, скоротить вартість і час майбутніх польотів у далекий космос. Про те, де в космосі знаходяться планети з алмазів і золоті астероїди, Фокус уже писав.

Також Фокус писав про те, який вигляд матиме таке захоплююче астрономічне явище як сонячне затемнення на Місяці. Два майбутніх затемнення виглядали б зовсім по-іншому, якби ви перебували на поверхні Місяця.