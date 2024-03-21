Космічні сили США побоюються, що Китай може завдати удару з Місяця

Американський військовий висловив побоювання, що Китай не стане дотримуватися договору про космос.

Бригадний генерал Космічних сил США, командувач Індо-Тихоокеанським підрозділом Ентоні Масталір занепокоєний тим, що Китай використовує Місяць для нанесення ударів, пише Futurism.

За словами американського військового, Китай може не дотримуватися 10-річного договору про космос, який вимагає від усіх країн світу використовувати космос тільки на благо людства.

"З військового погляду, мене цікавить, чи існують вектори нападу, які ми не врахували або які нам необхідно розглянути", — каже Масталір.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Він озвучив дві основні області, які викликають стурбованість у США. Перша знаходиться за межами геостаціонарної орбіти, де зазвичай працюють супутники, а друга — навколомісячний простір. З огляду на кількість супутників на орбіті, які виконують абсолютно різні завдання, цілком логічно турбуватися про їхнє збереження.

Оскільки Космічні сили протистоять різного роду загрозам, їм необхідно зосередитися на тому, чи можуть земні конфлікти вийти за межі планети.

"Земні конфлікти, як ми сподіваємося, ми зможемо стримати, але стає все більш очевидним те, що вони рано чи пізно вийдуть за межі нашої планети. У майбутньому все може змінитися, зараз мене більше турбують такі нові точки, як присутність на Місяці — це вплине на потенційні вектори атаки на більш звичну навколоземну орбіту", — каже Масталір.

Він не самотній у своїх побоюваннях з приводу амбіцій Китаю, які зростають із планами США повернутися на Місяць протягом кількох років.

Зі свого боку, Китай спростовує заяви США про те, що Місяць може бути використаний для військових цілей. Так, представник Міноборони Китаю звинуватив США у "використанні так званих загроз з боку інших країн як привід для розширення своєї військової могутності".

Нагадаємо, Китай планує відправити в космос дві нові гігантські ракети багаторазового використання у 2025 і 2026 роках у рамках підготовки до майбутніх пілотованих польотів на Місяць.