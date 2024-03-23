Там мало б хто вижив: учені знайшли новий вид істот у Великому Солоному озері

У водоймі виявили новий вид живих істот, які можуть виживити в такому середовищі. Досі було відомо тільки про два види багатоклітинних створінь, що можуть пережити настільки високий рівень солоності.

У Великому Солоному озері штату Юта вчені відкрили прихований світ, сповнений життя. Серед структур карбонату кальцію, відомих як мікробіаліти, що вкривають значну частину дна озера, дослідники виявили тисячі нематод, також відомих як круглі черви, пише IFLScience.

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Хоча вчені підозрювали, що нематоди мешкають у донних відкладеннях озера, це перше їхнє відкриття. Це означає, що Велике Солоне озеро може містити різноманітну екосистему, яка є складнішою, ніж вважалося раніше.

Дослідники були вражені своїм відкриттям: широким розмаїттям видів нематод, що розширює обмежений список багатоклітинних організмів, які можуть вижити в умовах високої солоності озера. Досі було відомо тільки про два такі види: соляних креветок і личинок соляної мухи.

Нематоди відомі своєю пристосованістю до різних середовищ, що робить їх однією з найчисельніших груп тварин у світі, яка налічує понад 250 000 видів. Велике Солоне озеро має надзвичайно високий рівень солоності, що сягає близько 15% у південному рукаві та 30% у північному.

Це робить його складним середовищем існування для більшості форм життя. Однак нематоди, виявлені в цьому дослідженні, мешкають у воді з солоністю близько 20%, що є найвищим рівнем солоності, коли-небудь зафіксованим для цих істот.

Щоб краще зрозуміти стійкість нематод у солоному середовищі, дослідники провели експерименти, годуючи їх різними типами їжі. Як виявилося, нематоди, які харчувалися бактеріями з озера, що процвітають в умовах, у п'ятдесят разів солоніших за середовище проживання черв'яків, вижили значно краще, ніж ті, що харчувалися звичним для них раціоном. Цей несподіваний висновок свідчить про те, що бактерії можуть відігравати вирішальну роль у допомозі нематодам адаптуватися до високосолоних умов.

Дослідники припускають, що ці нематоди, ймовірно, харчуються бактеріями, які колонізують мікробіаліти, що є важливою частиною екосистеми озера. Крім того, вони відзначили кореляцію між наявністю миш'яку та чисельністю нематод, що вказує на потенційні захисні механізми від впливу ультрафіолету та зневоднення.

Доктор Байрон Адамс, відомий експерт з вивчення нематод і консультант дослідження, наголосив, що дослідження екосистеми Великого Солоного озера тривають, і високо оцінив зусилля, спрямовані на розгадку таємниць цього унікального середовища. Попри на свою близькість і багатовікову діяльність людини, озеро залишалося практично недослідженим.

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