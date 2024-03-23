Усі люди навколо стали демонами: чоловік зіткнувся з рідкісним захворюванням мозку (відео)

Незвичайне порушення в мозку призвело до того, що всі люди, які оточували чоловіка, мали спотворені риси обличчя, що могли потягатися з фільмами жахів. Але подібні зміни поширювалися тільки на живих людей.

58-річний чоловік опинився в незвичній ситуації, коли обличчя всіх, кого він бачив, почали виглядати моторошно спотвореними, наче з фільмів жахів. Цей стан, відомий як прозопометаморфопсія, перетворював знайомі риси друзів, членів сім'ї та навіть незнайомців на щось страшне і невпізнанне. Дослідники Дартмутського коледжу вивчили цей рідкісний невролого-візуальний розлад, розповівши, як мозок може іноді неправильно інтерпретувати те, що ми бачимо, пише Neoscope.

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Чоловік, який живе з цим захворюванням уже понад два з половиною роки, не відчував подібних викривлень під час погляду на неживі предмети, як-от будинки чи машини, — постраждали лише людські обличчя. Цікаво, що фотографії або зображення облич на екранах здавалися йому нормальними. Ця відмінність допомогла дослідникам зрозуміти, що проблема полягає в тому, як його мозок обробляє вигляд облич у реальному житті, а не в самому зорі. Щоб краще зрозуміти його точку зору, професор Бред Дюшейн з факультету психології та наук про мозок Дартмутського коледжу, а також його команда під час дослідження творчо скорегували зображення облич людей на комп'ютері під керівництвом чоловіка, домігшись уявлення, що відображало спотворене бачення, яке він бачив.

Учені змогли відтворити те, як бачить оточуючих хворий чоловік

Точна причина просопометаморфопсії залишається загадкою, але виявлення кісти в мозку чоловіка натякає на можливий зв'язок зі структурними аномаліями в ньому. Незважаючи на тривожну природу цього стану, чоловік повністю усвідомлював, що його бачення не є реальністю, і не виявляв жодних ознак марення, пов'язаного зі спотвореними обличчями. Цей стан лише підкреслює всю складність людського мозку і крихкий баланс, необхідний йому для точної інтерпретації навколишнього світу.

Нині не існує ліків або стандартних методів лікування прозопометаморфопсії, а її тривалість варіюється від людини до людини. В одних вона з часом зникає, а в інших стає частиною їхнього повсякденного життя. Вивчення таких рідкісних захворювань дає змогу отримати цінні відомості про роботу мозку, що в перспективі може стати основою для майбутніх методів лікування подібних розладів.

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