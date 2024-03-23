Величезні космічні хижаки: вчені розповіли про факти поглинання зірками планет

Нове дослідження вчених розкрило масштаби космічних перекусів, які деякі зірки час від часу влаштовують собі ціною планет, що обертаються навколо них.

Коли ми дивимося на зірки і планети, що обертаються навколо них, легко уявити собі космос як мирне, впорядковане місце. Але насправді це більше схоже на своєрідний космічний балет, у якому можливі драматичні і навіть хаотичні повороти. Група вчених, які вивчають складну космічну динаміку, зокрема, з'ясовують, що відбувається, коли планети і зірки взаємодіють надто тісно, виявила кілька інтригуючих результатів, що розповідають нам про такий феномен, як "планетарний канібалізм", пише The Conversation.

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Фізики вже давно ламають голову над "проблемою трьох тіл", яка вивчає, як три небесні тіла впливають на орбіти одне одного. Ця головоломка ускладнюється в геометричній прогресії в міру додавання нових тіл, що робить стабільність Сонячної системи предметом численних спекуляцій. У своєму новому дослідженні вчені, під керівництвом Юань-Сен Тінга, доцента кафедри астрофізики Австралійського національного університету, розглянули, як часто планети можуть сходити зі своїх орбіт або навіть бути проковтнутими своїми ж зірками. Вивчивши хімічний склад зірок-близнюків, які народилися разом і мають однаковий початковий склад, команда виявила докази, що вказують на те, що до 8% таких зоряних пар пережили подібні драматичні події, коли одна зірка поглинала матеріал планети.

Команда дослідників розпочала реалізацію проекту, вивчивши 91 пару зірок-близнюків. Вони шукали зірки, які демонстрували незвичайні хімічні ознаки, наприклад, підвищений вміст заліза, нікелю і титану порівняно зі своїми двійниками. Ці відмінності вказували на те, що одна із зірок поглинула планету. Отримані результати натякають на те, що нестабільності в планетарних системах, які призводять до таких космічних "перекусів", можуть бути поширенішими, ніж вважалося раніше, особливо в системах, що містять суперземлі.

Це дослідження не тільки доповнює наше розуміння того, як розвиваються планетарні системи, а й підкреслює крихкий баланс гравітаційних сил, які утримують планети на орбіті від хаотичного поглинання і блукання. Хоча думка про те, що Земля або її сусіди по планеті можуть зіткнутися з подібною долею, може бути тривожною, дослідження заспокоює нас тим, що такі драматичні нестабільності трапляються вкрай рідко. Проте, це яскраве нагадування про динамічну і часом непередбачувану природу Всесвіту. Ми продовжуємо вивчати космос, і кожне відкриття, подібне до цього, робить нас ще на один крок ближче до розуміння величезного, заплутаного танцю галактик, зірок і їхніх планет.

Раніше Фокус писав про те, наскільки гаряче Сонце насправді. Сонце є досить динамічним об'єктом, але є деякі змінні, які, на погляд вчених, можуть бути досить статичними, даючи нам можливість сильніше заглибитися в пізнання нашої зірки.

Також Фокус писав про те, що у Землі є шанс вижити, уникнувши наслідків загибелі Сонця. Провівши нові розрахунки і вивчивши сусідню систему, вчені дійшли висновку, що наша планета має шанс не бути поглиненою Сонцем, яке розширюється, проте жодних гарантій з приводу нашого виживання давати вони не стали.