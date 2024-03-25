Ксена принцеса-воїн могла бути реальною: з'являється все більше доказів на користь амазонок

Археологи продовжують виявляти поховання жінок-войовниць, які підходять під описи в давньогрецьких міфах.

У легендах Стародавньої Греції амазонки були грізними жінками-войовницями, які жили на краю відомого світу. Геракл роздобув чарівний пояс цариці Амазонок Іполіти, і це стало одним із його 12 подвигів. Ахіллес убив іншу амазонську царицю Пентесілею і закохався в неї після того, як зняв шолом із войовниці, пише The Guardian.

Кочівниці, верхи на конях і з луками, воювали й полювали не гірше за чоловіків у стародавніх легендах. Але археологи продовжують знаходити докази того, що амазонки могли дійсно існувати.

Нещодавні розкопки в некрополі бронзового століття в Нахчивані в Азербайджані відкрили поховання, в яких жінки спочивали зі зброєю, серед якої були гострі наконечники стріл, бронзові кинджали, булава і коштовності.

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На думку археологів, це могли бути жінки-амазонки, які жили 4 тис. років тому. Ці жінки славилися своїм суспільством, вільним від чоловіків, а також майстерністю на полі бою, особливо у володінні луком і стрілами.

"Відкриття демонструє, що за міфами та легендами Стародавньої Греції ховається правда", — каже історик Беттані Г'юз.

За її словами, подібних доказів стає дедалі більше. Так, 2019 року було знайдено рештки чотирьох жінок-воїнів, похованих із наконечниками стріл і списів. У 2017 році вірменські археологи знайшли останки жінки, яка померла від поранень у бою. Її поховали із застряглим у нозі наконечником стріли. На початку 1990-х років недалеко від кордону з Казахстаном було знайдено останки жінки, похованої з кинджалом.

"Але кілька могил недостатньо для цілої цивілізації, необхідні подальші пошуки. Якщо ми говоримо про культуру, що перетинає Кавказ і Степ, як стверджували стародавні греки, очевидно, що потрібно шукати інші рештки", — додає Г'юз.

Історик також підкреслює, що з багатьох знайдених скелетів видно, наскільки часто жінки використовували лук і стріли.

"Їхні пальці були викривлені через занадто часту стрільбу з лука. Зміни в суглобах відбувалися не тільки внаслідок полювання, це була ширша практика. Інша цікава деталь, так це те, що багато кісток видозмінені і свідчать про довге перебування в сідлі. Кістки цих жінок формував спосіб життя", — каже історик.

Також зазначає, що серед знайдених прикрас було й кольє із сердоліку.

"Сердолік — напівдорогоцінне каміння. Він часто зустрічався раніше в прикрасах, який носили верховні жриці або богині. Тож це були ознаки жінки з високим статусом, як і булава", — підсумував експерт.

Нагадаємо, ким насправді були легендарні жінки-воїни амазонки. Їхнє існування все ще є предметом дискусій, вони залишили незгладимий слід в історії та культурі.