Дивна знахідка 30-х років: вчені відкопали британський залізничний вагон у Бельгії (фото)

Бельгійські археологи виявили неочікувану знахідку плід час будівництва кільцевої дороги в Антверпені. Дослідники знайшли залізничний вагон 1930-х років, який невідомо як виявився похованим під землею.

Під час будівництва кільцевої дороги Oosterweel Link в Антверпені, Бельгія, археологи зробили важливе відкриття. Дослідники відкопали реліквію з минулого — британський залізничний вагон, датований 1930-ми роками, пише Hertage Daily.

Цей вагон колись належав Лондонській північно-східній залізниці (LNER), одній з компаній, відомих як "Велика четвірка", що працювала з 1923 по 1948 рік. LNER охоплювала великі території, простягаючись з півночі та сходу Лондона до маршрутів, що з'єднували Лондон з Единбургом, Абердіном та Інвернесом.

Фото: Oosterweel verbinding

Ця знахідка інтригує не лише своїм віком, але й унікальними особливостями. Вагон, вкритий червоною оксидною фарбою, відображає відтінок, який був популярним у 1930-х роках, якраз перед тим, як культова оксфордська синя ліврея стала стандартом. Написи на його боках дають підказки про його використання — фрази на кшталт "…NITURE REMOVAL TO HOUSE" та "Enquire at any station".

Одна з теорій, "BK 1820", розкриває його приналежність до контейнерних плацкартних вагонів BK 1820. Це були спеціалізовані вагони, призначені для перевезення меблів, деякі з них були обладнані рефрижераторами. Цікаво, що багато з цих вагонів були переобладнані з колишніх фургонів для перевезення великої рогатої худоби, пристосованих до мінливих вимог перевезень.

Але залишається загадкою, як цей вагон потрапив до Антверпена і чому він був там похований. Одна з версій полягає в тому, що він міг слугувати складським приміщенням, коли Північний замок, фортеця XIX століття, був перетворений на рекреаційну зону.

Окрім історичного значення, ця знахідка демонструє важливість ретельних розкопок під час будівельних проєктів, оскільки несподівані скарби нашого минулого можуть лежати просто під поверхнею.

