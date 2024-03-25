Відпочити в тиші: як боротися з високою чутливістю до гучних звуків

Навколишнє середовище постійно наповнене найрізноманітнішими звуками, але для когось вони можуть стати причиною буквального головного болю. Вчені розповіли, як можна уникнути проблем зі здоров'ям від надокучливого і гучного шуму.

Світ — галасливе місце, і приблизно для 20% із нас гучні фонові звуки можуть бути просто нестерпними. Ідеться не про тих, хто просто віддає перевагу тиші перед галасливою атмосферою кав'ярні, а про тих, для кого повсякденні шуми, як-от гудіння холодильника чи шум транспорту, стають справжніми тортурами. Для декого ці звуки можуть викликати стресову реакцію, яку важко придушити, що призводить до потенційного погіршення самопочуття, такого як мігрень, тривожність і багато іншого. Про те, як боротися з цією галасливою проблемою тим, хто підпадає під категорію людей, які фізично страждають від шуму, пише Wired.

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Вчені та лікарі глибоко вивчили вплив шуму на наше здоров'я і виявили, що він не тільки може призвести до втрати слуху, а й сприяє розвитку серцевих захворювань, порушенню сну і психічних розладів. Ця ідея не нова: ще в 1970-х роках уряд США ставився до шуму як до будь-якої іншої забруднювальної речовини, але з розвитком технологій, таких, як навушники, і зростанням рівня шуму в містах ця проблема стала ще більш актуальною. Регулярний вплив шуму, вищий за 75 децибел (рівень шуму газонокосарки), може завдати шкоди вашим вухам, і що гучніший і триваліший вплив, то гірше буде нам у довгостроковій перспективі. Загалом же хворобливому сприйняттю шуму піддається кожна п'ята людина, як показало дослідження, що робить цю проблему досить поширеною.

На щастя, у людей, чутливих до шуму, з'являється все більше засобів захисту. Шумопригнічувальні навушники можуть істотно змінити ситуацію, приглушивши шум повсякденного життя. Ще більш індивідуальні варіанти, такі як високоточні беруші, розроблені для музикантів, допомагають знизити рівень шуму, не надто спотворюючи загальний звуковий ландшафт. Крім особистих гаджетів, допомогти може і коригування житлового та робочого простору. Такі речі, як звукопоглинальне підлогове покриття, стратегічне використання м'яких меблів і навіть спеціальне оздоблення стін, допоможуть знизити рівень шуму.

Ці ідеї та інновації дають проблиск надії всім, хто пригнічений гуркотом сучасного життя. Річ не тільки в тому, щоб сховатися від шуму, а й у тому, щоб зрозуміти, як він впливає на нас, і знайти способи пом'якшити цей вплив. У міру того, як ми дізнаємося дедалі більше про вплив звуку на наше самопочуття, прагнення до тиші стає не просто особистим уподобанням, а імперативом громадської охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили зв'язок між втратою слуху і змінами в мозку. Нове дослідження провело чітку паралель між зміною в роботі мови, язика та опрацюванням звуків у людей старше 70 років.

Також Фокус писав про прорив у лікуванні синдрому Ушера, даючи змогу повернути зір і слух. Дослідники вважають, що нова технологія допоможе в лікуванні виснажливого генетичного захворювання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.