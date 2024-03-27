Злегка переплутали. Половина всіх діагнозів вітряної віспи може бути чимось зовсім іншим

Нове дослідження діагностичних помилок під час ідентифікації вітрянки виявило, що понад 50% діагнозів виявилися неправильними. Зміна клінічної картини хвороби зумовлена впливом вакцинації.

Вітряна віспа, або вітрянка, з кожним роком відходить на другий план у кількості тих, хто на неї хворіє, завдяки використанню однієї вакцини для дітей і дорослих. Ця вакцина настільки ефективна, що сучасні лікарі іноді не можуть розпізнати саму хворобу за симптомами, оскільки вони просто змінилися. У нещодавньому звіті Департаменту охорони здоров'я штату Міннесота підкреслюється, що половина випадків підозри на вітряну віспу була діагностована неправильно, пише Science Alert.

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Незважаючи на широку доступність вакцини та її успіх у зниженні кількості випадків захворювання на вітряну віспу серед молоді більш ніж на 97%, є цікавий момент: не всі щеплені мають повний імунітет. Деякі щеплені люди все ще можуть заразитися вітрянкою, але це більш м'який варіант, який часто являє собою просто червоні плями замість повноцінних і звичних пухирів. Цей легкий варіант, особливо поширений серед тих, хто не закінчив весь рекомендований цикл зі щеплень. За рекомендацією лікарів епідеміологів, важливо робити щеплення двічі.

Департамент охорони здоров'я Міннесоти уважно вивчив це питання, розширивши лабораторні тести на вітряну віспу з 2016 по 2023 рік. Вони проводили безкоштовне тестування, щоб отримати більш чітку картину того, що відбувається. Дивно, але тільки в 37 % випадків було підтверджено наявність вітряної віспи. Серед них була значна частина "проривних" випадків у щеплених людей. Це відкриття вказує на серйозну діагностичну проблему, оскільки зовнішній вигляд вітрянки у щеплених людей може бути оманливим, що призводить до великої кількості помилкових діагнозів.

Ця ситуація змушує задуматися над поліпшенням діагностики захворювання: успіх вакцини від вітрянки зробив цю хворобу настільки рідкісною, що лікарі ледве розпізнають її, особливо в легшій формі у щеплених людей. Незважаючи на те, що це "хороша" проблема, яка свідчить про ефективність вакцини, вона також вимагає переоцінки підходів до роботи. Мета вчених і лікарів зараз — забезпечити правильне визначення вітрянки у всіх її формах не тільки для точного лікування, а й для підтримання політики громадської охорони здоров'я та програм вакцинації на належному рівні. Результати дослідження, проведеного в Міннесоті, хоча й ґрунтуються на поодиноких випадках, свідчать про ширшу потребу в обережності й точності під час діагностики цієї майже переможеної дитячої хвороби.

Раніше Фокус писав про уявне виживання без вакцин у середні віки. Дослідники стверджують, що нинішня популяція людей — це нащадки тих небагатьох, яким тільки завдяки неймовірному везінню вдалося пережити стародавні епідемії.

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