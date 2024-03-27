Лише дві ночі поганого сну можуть зістарити на 4 роки: як це працює

Дослідники виявили ще один негативний ефект нестачі сну.

Дослідження показало, що всі дві ночі недостатньо сну можуть змусити нас почуватися на кілька років старшими, пише The Guardian.

Психологи зі Швеції з'ясували, що учасники експерименту почувалися більш ніж на 4 роки старшими, коли їхній сон обмежувався 4 годинами протягом двох ночей поспіль. Деякі з них стверджували, що через сонливість почувалися старшими на цілі десятиліття.

Зворотний ефект спостерігався, коли люди спали протягом 9 годин, щоправда, ефект був скромнішим. Учасники говорили, що почуваються в середньому на 3 місяці молодшими за свій фактичний вік.

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"Сон має величезний вплив на наше відчуття власного віку, і це стосується не тільки довгострокового режиму сну. Навіть якщо ви не висипаєтеся лише дві ночі, це справляє реальний вплив на ваше самопочуття", — каже психонейроімунолог із Каролінського інституту в Стокгольмі Леоні Балтер.

Крім відчуття в'ялості, такий стан може заохочувати людей до нездорового харчування, скорочення фізичних навантажень, а також може робити людей менш товариськими і відкритими для нових вражень.

Загалом було проведено два дослідження. У рамках першого було набрано 429 добровольців віком від 18 до 20 років, які розповідали, на скільки років вони почуваються і скільки ночей вони погано спали за останній місяць. Їхню сонливість також оцінювали за шкалою, яку часто використовують у психологічних дослідженнях.

Експеримент показав, що за кожен день поганого сну добровольці "втрачали" три місяці. Ті люди, чий сон був здоровішим, почувалися майже на 6 років молодшими за свій реальний вік.

У другому дослідженні взяли участь 186 добровольців віком від 18 до 46 років. Вони ділилися своїми відчуттями після двох ночей рясного сну, коли вони залишалися в ліжку протягом 9 годин. Після цього слідували дві ночі, коли добровольці спали по 4 години на добу.

Так, після ночей із 4 годинами сну, люди говорили, що почуваються старшими в середньому на 4,44 року, ніж коли їхній сон був достатнім. Відчуття старіння було пов'язане з відчуттям сонливості.

"Якщо ви хочете почуватися молодим, найголовніше — берегти свій сон", — підсумував Балтер.

Нагадаємо, дослідники з'ясували, навіщо людському мозку знадобився сон. У новому дослідженні вчені об'єднали фізику та біологію, щоб отримати прямі докази того, чому люди сплять.