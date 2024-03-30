Біомаса віком 3,5 млрд років: дослідження невідомої органіки принесли неочікувані результати

Учені провели дослідження органіки, знайденої у кратоні Пілбара, в Західній Австралії. Вони виявили, що ці частинки колись знаходилися в осаді в давній кальдері, вулканічному кратері, а згодом були змінені гідротермальними водами в зонах вулканічної активності.

Дослідники з Геттінгенського університету дослідили біомасу віком 3,5 мільярди років, знайдену у Західній Австралії. Її виявили у кратоні Пілбара, давній архейській корі, що колись могла бути частиною суперконтиненту Ваалбара або континенту Ур, пише Heritage Daily.

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Учені дослідили баритові породи у формації Дрессер, області з багатою геологічною історією. Ця формація, розташована в куполі Північного Полюса в Західній Австралії, містить різноманітні типи гірських порід, включаючи метавулканічні та метаосадові породи, а також гідротермальні відкладення.

Використовуючи складні інструменти, такі як спектроскопія ядерного магнітного резонансу (NMR) та рентгенівська абсорбційна тонка структура (NEXAFS), дослідники виявили в зразках гірських порід крихітні частинки, які вказують на давнє мікробне життя. Ці частинки, ймовірно, залишки мікробних спільнот, створюють яскраву картину життя еони років тому.

Дослідження припускає, що ці частинки колись знаходилися в осаді в давній кальдері, вулканічному кратері, а згодом були змінені гідротермальними водами в зонах вулканічної активності. Ретельно вивчивши різні ізотопи вуглецю, дослідники зробили висновок про наявність різноманітних мікроорганізмів, подібних до тих, що процвітають у сучасних ісландських гейзерах або гарячих джерелах Єллоустоунського національного парку.

Лена Вайманн з Центру геонаук Геттінгенського університету висловила своє захоплення результатами дослідження, відзначивши синергію методів з високою роздільною здатністю.

"Було дуже цікаво поєднати низку методів з високою роздільною здатністю, що дозволило нам отримати інформацію про історію відкладення органічних частинок та їхнє походження, — сказала вона. — Як показують наші результати, оригінальні сліди перших організмів все ще можна знайти навіть у надзвичайно старому матеріалі".

Це дослідження розкриває історію стародавнього життя, пропонуючи розуміння ранніх етапів біологічної еволюції на Землі. Щобільше, розуміючи первісне минуле нашої планети, ми глибше усвідомлюємо взаємозв'язок життя та динамічну природу нашого світу.

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