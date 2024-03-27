Втома залишиться в минулому: як впоратися з прокрастинацією вранці

Ранкова втома є проблемою для багатьох людей і згубно впливає на нашу продуктивність протягом дня. Але науці відомі способи, що допомагають легко впоратися з цим станом.

В інтернеті з'являється дедалі більше тем, присвячених тому, як почати свій день із так званого "низькодофамінового ранку". Ідея такого ранку досить проста: те, що ви робите в перші півтори години після пробудження, може сформувати бажання і завдання вашого мозку на весь день. Якщо ви відразу ж почнете перевіряти соціальні мережі, ви налаштуєте себе на те, що весь день відволікатиметеся, постійно шукаючи в телефоні чергову порцію дофаміну, вважають прихильники цієї теорії. Про те, яка логіка за нею стоїть і чи проходить вона перевірку наукою, пише BBC Science Focus.

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Концепція низькодофамінового ранку полягає в тому, щоб обирати заняття, які меншою мірою пов'язані з хвилюванням і більшою — зі спокоєм або навіть нудьгою. Це може означати заміну ранкового гортання новинних стрічок на щось більш повсякденне, наприклад, на прибирання в домі, або навіть інтенсивні заняття в спортзалі. Теорія свідчить, що, розпочавши день у такий спосіб, ви не відчуєте спаду дофаміну, коли настане час братися за роботу, а отже, вам буде легше зосередитися і ваша продуктивність лише підвищиться.

Однак, якщо зануритися в науку, виявляється, що все не так просто і чорно-біло, як може здатися. Дофамін, який часто називають "хімічною речовиною винагороди", бере участь у величезній кількості функцій організму, починаючи від того, як ми рухаємося, і закінчуючи тим, як ми відчуваємо задоволення або відразу до певних видів діяльності. Цікаво, що як позитивний, так і негативний досвід може спричинити викид дофаміну, а це означає, що роль нейромедіатора набагато складніша, ніж просте створення гарного настрою, йдеться в дослідженнях. Ба більше, види діяльності, рекомендовані для ранку з низьким вмістом дофаміну, можуть по-різному впливати на рівень дофаміну в різних людей. Наприклад, одні можуть виявити, що неспішна прогулянка підвищує рівень дофаміну, а інші не побачать жодних змін порівняно зі своїми звичайними фізичними вправами.

Ключ до продуктивного ранку полягає не в маніпулюванні рівнем дофаміну, а в розумінні та коригуванні нашої поведінки. Створення робочої обстановки, вільної від відволікаючих чинників, наприклад, вимкнення сповіщень на телефоні або використання берушів, може бути більш ефективним засобом для підвищення концентрації. Ба більше, розумне використання смартфона, наприклад, встановлення певного часу для перевірки застосунків, може призвести до збалансованіших стосунків із нашими пристроями і підвищити нашу продуктивність у робочий час. Хоча концепція "ранку з низьким вмістом дофаміну" пропонує незвичайний підхід до підвищення концентрації уваги та продуктивності, реальна користь полягає саме в розпізнаванні та адаптації наших звичок для досягнення наших цілей.

Раніше Фокус писав про те, що було знайдено причину постійної втоми. Хронічна втома є супутником мільйонів людей, але її причини досі ховаються від лікарів і вчених. Однак нове дослідження змогло внести ясність у процеси цього загадкового захворювання.

Також Фокус писав про те, що форма нашого мозку відповідає за наші думки, емоції і навіть поведінку. Недавнє дослідження показало, що фізична форма мозку може мати більше значення, ніж його складна мережа зв'язків і, можливо, ми неправильно розуміємо його будову.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.