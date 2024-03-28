Порушує сон і псує настрій: лікарі розповіли, як на нас впливає переведення годинників

Переведення часу на зимовий і літній час спочатку було покликане подарувати нам додатковий сонячний годинник, але в довгостроковій перспективі воно виявилося досить шкідливою і руйнівною звичкою.

Щороку багато хто з нас проходить через ритуал переходу на літній час, переводячи стрілки годинника на годину вперед. Це зрушення покликане забезпечити нам більше вечірнього денного світла, але воно не позбавлене недоліків. Однак лікарі зазначають, що ця, здавалося б, незначна зміна може істотно вплинути на наше здоров'я і самопочуття, пише Harvard Health Publishing.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Суть проблеми полягає в тому, як це годинне коригування впливає на циркадні ритми нашого організму — наш внутрішній годинник, що регулює сон, настрій і апетит протягом 24 годин, каже доктор Чарльз Чейзлер, експерт з медицини сну з Гарвардської медичної школи. Перехід на новий день може порушити ці ритми, що призведе до зниження ранкової освітленості, а це, своєю чергою, може призвести до зниження рівня серотоніну — гормону, що підвищує наш настрій. Крім того, більша кількість світла ввечері може порушити вироблення мелатоніну, що ускладнює засинання. У багатьох порушується графік сну, що призводить до недосипання і підвищеної стомлюваності, що може навіть призвести до сплеску автомобільних аварій відразу після зміни годинника.

Незважаючи на те, що перехід на літній час покликаний продовжити вечірній світловий день для відпочинку і скоротити споживання енергії, багато хто сумнівається в його актуальності. Значна частина населення воліла б відмовитися від нього, посилаючись як основну причину на проблеми зі здоров'ям. Проте, спроби скасувати це піврічне переведення годинників зайшли в глухий кут у законодавчих органах.

Доктор Чейзлер пропонує практичні кроки для полегшення переходу. Поступове коригування часу сну перед зміною годинника, короткий денний сон за необхідності та ранкове освітлення можуть допомогти перебудувати наш внутрішній годинник. Він також радить відкласти ранкові заняття і скоротити споживання речовин, що порушують сон, таких як алкоголь і кофеїн, на період зміни часу. Ці стратегії допоможуть пом'якшити короткострокові наслідки переходу на літній час для нашого тіла і психіки, зробивши адаптацію плавнішою і такою, що менше впливає на наше повсякденне життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну. Дослідники вважають, що легкий сон протягом дня здатний поліпшити концентрацію і пам'ять, і навіть запобігти руйнівній хворобі.

Також Фокус писав про дев'ять простих способів поліпшення якості сну. Мільйони людей відчувають проблеми зі сном, що негативно позначається на їхньому повсякденному житті, але це можна виправити, кажуть експерти.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.