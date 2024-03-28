Мозок людей істотно виріс за останні десятиліття: що відбувається

Дослідники кажуть, що таке зростання нашого головного органу може бути зумовлене зовнішніми чинниками.

Нове дослідження показує, що розмір людського мозку збільшується кожне десятиліття, починаючи з 1930-х років. Така тенденція, найімовірніше, є результатом поліпшення чинників довкілля в ранньому віці і може бути захистом організму від деменції в похилому віці, пише IFLScience.

У рамках дослідження було вивчено МРТ мозку 3226 осіб, які взяли участь у Фрамінгемському дослідженні серця (FHS). Ініціатива була заснована в 1948 році й об'єднує учасників, які народилися в кожному десятилітті, починаючи з 1930-х років. Тепер же список охоплює й онуків деяких із початкової когорти.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У своїй роботі вчені намагалися порівняти мозок людей у віці 30 років з тими, хто народився в 1970-х роках. Результати дослідження показали, що середній об'єм мозку збільшився з 1234 мілілітрів до 1321 мілілітра за цей 40-річний період. Іншими словами, за цей період часу людський мозок збільшився на 6,6%.

Площа поверхні мозку збільшилася ще більше: середня площа кори мозку в тих, хто народився в 1970-х роках, була майже на 15% більшою, ніж у людей, народжених на чотири десятиліття раніше. Площа кори збільшилася з 2056 до 2104 квадратних сантиметрів.

"Кожне десятиліття впливало на розмір мозку людей і потенційно на довгострокове здоров'я. Генетика відіграє важливу роль у визначенні розміру мозку, але отримані результати свідчать, що зовнішні чинники, такі як соціальні, культурні та освітні, також можуть відігравати свою роль", — говорить автор дослідження Чарльз ДеКарлі.

Який вплив матимуть такі зміни на наше здоров'я в довгостроковій перспективі, належить ще дізнатися. Але вчені кажуть, що об'єм мозку дорослої людини має прямий вплив на когнітивні функції в літньому віці. Згідно з гіпотезою, більший об'єм мозку вказує на його більший розвиток і більший "мозковий резерв", що пояснює зниження захворюваності на деменцію.

Наприклад, попри те, що кількість людей із хворобою Альцгеймера в США продовжує зростати, загалом відсоток населення, яке страждає на вікові неврологічні захворювання, знижується впродовж кількох десятиліть.

"Більша структура мозку являє собою більший резерв мозку і пом'якшує наслідки вікових захворювань головного мозку, таких як хвороба Альцгеймера і деменції", — підсумували вчені.

Нагадаємо, вчені показали неймовірно складну будову нашого мозку. Людський мозок вагою близько 1,3 кг, що складається приблизно з 86 мільярдів нейронів, є однією з найскладніших структур у Всесвіті.