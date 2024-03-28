Випрямила волосся ціною здоров'я: жінці пошкодили нирки під час процедур краси

Звичні багатьом процедури з випрямлення волосся виявилися джерелом небезпеки, оскільки під час їхнього проведення використовують речовини, які легко можуть нашкодити нашим органам.

Медичні експерти висловлюють стурбованість з приводу ризику для здоров'я, пов'язаного з деякими процедурами для волосся, після тривожного випадку, що стався з молодою жінкою з Тунісу. Після сеансів випрямлення волосся в одному із салонів у період із червня 2020 року по липень 2022 року вона тричі отримувала серйозні пошкодження нирок. Французькі лікарі вказали на небезпеку певних засобів для волосся, особливо тих, що використовуються для розгладження і випрямлення, які потенційно можуть завдати шкоди ниркам, пише Fox News.

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26-річна жінка, яка раніше була здорова, звернулася по медичну допомогу після того, як відчула такі симптоми, як блювота, лихоманка, діарея та болі в спині одразу після відвідування салону. Кожна з цих проблем збігалася з сеансом лікування волосся, під час якого вона повідомляла, що відчуває печіння, а згодом у неї з'явилися виразки на шкірі голови. Медичні аналізи виявили підвищений рівень креатиніну в плазмі її крові, що зазвичай свідчить про порушення роботи нирок. Ця речовина, яка виводиться нирками, є побічним продуктом м'язової діяльності, і її накопичення — ознака порушення їхньої роботи.

Подальше розслідування пов'язало проблеми з нирками з кремом для випрямлення волосся, який використовував стиліст і який містив 10% гліоксилової кислоти, йдеться в опублікованому дослідженні. Вважається, що саме ця хімічна речовина є винуватцем її стану, спричиняючи тип пошкодження нирок, відомий як нефропатія, спричинена оксалатом кальцію. Гліоксилова кислота, представлена як нібито безпечніша альтернатива формальдегідовмісним засобам, тепер перебуває під пильною увагою наукового світу через свій потенційний шкідливий вплив на нирки.

Цей випадок лише проливає світло на ширшу проблему, оскільки аналогічні інциденти були зареєстровані і в Ізраїлі. Там 26 осіб отримали гострі пошкодження нирок після процедури випрямлення волосся "по-бразильськи". Ця ситуація стала приводом для закликів до більшої обережності та можливого припинення використання продуктів, що містять гліоксилову кислоту, щоб запобігти подальшим ризикам для здоров'я.

Раніше Фокус писав про корисні продукти для підтримки здоров'я нирок. Хворі нирки ставлять під загрозу наше життя, але лікарі вважають, що більшості із захворювань можна запобігти. І головним інструментом у їхньому захисті є наша дієта.

Також Фокус писав про те, що вчені створили датчик, що стежить за пересадженими нирками. Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.